Nits de somni, nits de música, nits del Palau Güell

Nits d’estiu al terrat del Palau Güell Foto: Ramon Manent

Tornen les nits d’estiu al terrat del Palau Güell: música en directe, una copa de cava i unes vistes privilegiades, a l’espectacular terrat del palau urbà on el genial Antoni Gaudí va concebre les xemeneies com a escultures arquitectòniques.

Les nits del Palau Güell s’han convertit en un dels esdeveniments més especials i únics de l’estiu a Barcelona. Cada dijous de juliol, a les 20.30 h, podràs fer una visita exclusiva al Palau, assaborir un bon cava i escoltar música en directe en un entorn ple de màgia. Cada vetllada inclou un concert ofert per una banda emergent amb estils diferents: des dels sons més jazzístics d’Alba Armengou Quartet i Eva Fernández Trío fins als ritmes més ballables de la rumba catalana dels Set de Rumba o l’encís del soul de Koko-Jean & The Tonics.

Abans del concert, en una visita guiada exclusiva, recorreràs els espais més rellevants d’aquest habitatge urbà que l’industrial Eusebi Güell va encarregar al seu amic Gaudí. L’immoble, inscrit a la llista del Patrimoni Mundial per la UNESCO des del 1984, destaca tant per la manera innovadora en què Gaudí va concebre l’espai i la llum, com per l’excel·lent qualitat dels materials nobles emprats i pel treball decoratiu i ornamental dels artesans que hi van col·laborar.

Un cop al terrat, podràs admirar un dels seus espais més preuats i gaudir d’unes vistes privilegiades, que a l’època dels Güell tan sols eren contemplades pel servei —que hi pujava a estendre la roba— o per la mateixa família quan volia mostrar als convidats el paisatge de la ciutat de Barcelona en construcció. Aquest terrat és un entorn fantasiós, amb l’agulla cònica que corona el Palau, el seu ratpenat i les vint xemeneies del voltant, algunes d’elles revestides magníficament amb la tècnica del trencadís.

Tria entre les actuacions programades i gaudeix la nit!

7 de juliol: Alba Armengou Quartet

Quartet barceloní, liderat per l’Alba Armengou (veu i trompeta), amb un repertori divers i versàtil, que transita per una àmplia varietat d’estètiques musicals: jazz, swing, be bop, música brasilera i folklore llatinoamericà. Talent jove i bona música s’alien per amenitzar-te una nit d’estiu.



14 de juliol: Set de Rumba

Aquests rumberos de primera fila a les veus i ventiladors et faran ballar com mai al so dels clàssics de la rumba catalana, amb temes de Peret, Gipsy Kings, Gato Pérez, Sabor de Gràcia…



21 de juliol: Eva Fernández Trío

L’Eva Fernández —jove promesa del jazz català, saxofonista i cantant— i els mallorquins Josep Munar i Enric Fuster et delectaran amb un jazz fresc, contemporani i elegant. Deixa’t seduir per la seva música!



28 de juliol: Koko-Jean & The Tonics

Vine a gaudir del soul, el blues i el rock’n’roll amb la vocalista afro-catalana Koko-Jean Davis i el trio The Tonics!



Visita exclusiva, copa de cava i música en directe a les nits del Palau Güell… i tot per 35 € (entrades limitades).

Més informació i venda d’entrades a les taquilles del Palau, al telèfon 934 725 775, al web del Palau Güell i a palauguell@diba.cat