Si pudiera olvidar

todo aquello que fui.

Si pudiera borrar

todo lo que yo vi.

No dudaría,

no dudaría en volver a reír.



Si pudiera explicar

las vidas que quité.

Si pudiera quemar

las armas que usé.

No dudaría,

no dudaría en volver a reír.



Prometo ver la alegría,

escarmentar de la experiencia,

pero nunca, nunca más

usar la violencia.



Prometo ver la alegría,

escarmentar de la experiencia,

pero nunca, nunca más

usar la violencia.



Si pudiera sembrar

los campos que arrasé.

Si pudiera devolver

la paz que quité.

No dudaría,

no dudaría en volver a reír.



Si pudiera olvidar

aquel llanto que oí.

Si pudiera lograr

apartarlo de mí.

No dudaría,

no dudaría en volver a reír.



Prometo ver la alegría,

escarmentar de la experiencia,

pero nunca, nunca más

usar la violencia.



Prometo ver la alegría,

escarmentar de la experiencia,

pero nunca, nunca más

usar la violencia.