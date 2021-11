Foto: Sílvia Poch

Marina Rossell ha publicat 300 crits, on recull “tots els crits humans que pot sentir una persona al llarg de la seva vida”. Per una banda, comparteix cançons noves, i per altra, homenatja la cançó francesa. Hi trobem clàssics com Sous le ciel de Paris (Sota el cel de París), Avec le temps (El temps se’n va), o el que us convidem a escoltar, el mític Non, je ne regrette rien (No em penedeixo de res), que va ser escrit el 1956 per Michel Vaucaire (lletra) i per Charles Dumont (música), i popularitzat per la immensa Édith Piaf.





No em penedeixo de res

No, res de res,

no em penedeixo de res,

ni del bé que m’han fet,

ni del mal, tot plegat m’és igual.



No, res de res,

no, res d’això no em diu res.

Ho he pagat, ho he esborrat, oblidat,

tant me fa el que hagi estat.



He aclarit la foscor

de records i de plors,

de menyspreus i plaers,

no, no en vull saber res.



He escombrat els amors

que em cremaven el cor,

convençuda de tot,

recomenço de nou.



No, res de res,

no, res ja no m’entristeix,

ni el que faig o vaig fer,

tot plegat ho tornaria a fer.



No, res de res,

no em penedeixo de res,

per l’amor que em vas dur

des d’avui,

tot recomença amb tu.





Non, je ne regrette rien

Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

Ni le bien qu’on m’a fait

Ni le mal; tout ça m’est bien égal



Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

C’est payé, balayé, oublié

Je me fous du passé



Avec mes souvenirs

J’ai allumé le feu

Mes chagrins, mes plaisirs

Je n’ai plus besoin d’eux



Balayées les amours

Et tous leurs trémolos

Balayés pour toujours

Je repars à zéro



Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

Ni le bien qu’on m’a fait

Ni le mal; tout ça m’est bien égal



Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

Car ma vie, car mes joies

Aujourd’hui, ça commence avec toi