No es pot aturar la primavera



No es pot aturar la primavera.

Podeu estar segurs que mai

no deixaré de creure

que la rosa esplendorosa escalarà,

davant la primavera, darrere la tardor.

L’hivern somia el mateix somni

cada cop.



No es pot aturar la primavera,

encara que s’hagi perdut el rumb,

el món segueix somiant la primavera.



Per això, tanqueu els ulls

i obriu cor

a qui somia amb vosaltres.

No es pot aturar la primavera,

estimats.



Recordeu tot allò que la primavera

us pot portar.

No es pot aturar la primavera.







(traduïda al català per Maria Climent

You Can Never Hold Back Spring