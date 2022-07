La cantautora Mayte Martín (Barcelona, 1965) posa veu al poema No pensar nunca en la muerte, escrit per Manuel Alcántara (nascut el 10 de gener del 1928 a Màlaga, on ha mort el 17 d’abril del 2019). L’escoltem i en llegim els versos.







No pensar nunca en la muerte

y dejar irse las tardes

mirando como atardece.



Ver toda la mar enfrente

y no estar triste por nada

mientras el sol se arrepiente.



Y morirme de repente

el día menos pensado.

Ese en el que pienso siempre.