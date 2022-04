Els Pets han publicat nou disc, 1963. Produït per Joan Pons (del Petit de Cal Eril), i amb la portada, que simbolitza les anelles d’un tronc d’un arbre, feta per Gerard Joan, el podeu comprar en format físic i digital en aquest enllaç. Us n’oferim el segon single, No t’escolto.



Portes tanta estona explicant-te amb cara de poma,

que en el teu gintònic ja s’han fos els tres glaçons.

La cançó que sona és millor que les teves bromes,

crec que quan s’acabi et confessaré del tot:



que no t’escolto,

que tot em sona,

faig que sí amb el cap

perquè soc molt educat.



Però no t’escolto,

et falten comes,

de fet ara estic rumiant

si m’he deixat l’aixeta gotejant.



Busco alguna excusa per pair la teva tabarra,

ja no sé si em parles de la feina o de futbol.

El que donaria per conèixer algú de la barra

i aixecant el cul desaparèixer del teu món.



Que no t’escolto,

que tot em sona,

faig que sí amb el cap

perquè et tinc molt apamat.



Però no t’escolto,

et falten comes,

estic desitjant

que t’ennueguis un instant.



Que no t’escolto,

ets una broma,

que no t’escolto,

ets una broma de mal gust.