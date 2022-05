Els nous talents del jazz, a La Pedrera

Foto: Fundació Catalunya – La Pedrera

L’estiu ja treu el cap i, amb la calor que portarà, un dels millors plans és gaudir un bon concert a la fresca. La Fundació Catalunya La Pedrera s’alia amb el Conservatori del Liceu i el Taller de Músics i, del 2 de juny fins al 29 de juliol de 2022, ofereix Talents Jazz a La Pedrera, una programació de 18 concerts amb els millors talents de la ciutat que convertiran el terrat de La Pedrera en un escenari excepcional per gaudir de la nit, de les esplèndides vistes a la ciutat i de la millor música en directe.

Totes les cites de Talents Jazz a La Pedrera són en dijous o divendres i comencen amb una visita lliure a les golfes, l’àtic de la balena, on es troba l’espai interpretatiu de l’obra de Gaudí. Després és el torn del millor jazz en directe en un entorn únic, acompanyat per una copa de cava. Us expliquem els 14 artistes i conjunts que hi podreu veure.

1. Liceu Big Band (2 de juny a les 20 h).

Una de les poques formacions estables d’aquestes característiques al nostre país permet gaudir del talent de les futures promeses del jazz, que tenen el repte de traslladar a l’escenari i amb una posada en escena professional allò que han après a les aules. La formació, dirigida per un dels arranjadors de big band més experts del país, Sergi Vergés, es retroba amb èxits del funk dels anys 60 i 70 de grups com Earth, Wind & Fire o The Brecker Brothers i els porta al terreny de la big band amb arranjaments de primeres espases del gènere com Bob Mintzer, Gordon Goodwin o Vince Mendoza.



2. Víctor Carrascosa Quartet (9 de juny a les 20 h).

La formació reuneix quatre dels joves més talentosos sorgits de les aules del Centre Superior Liceu. Víctor Carrascosa, Camil Arcarazo, Martín Leiton i Enric Fuster han pujat als escenaris des de ben joves i des d’aleshores no se n’han allunyat mai . Per aquesta ocasió revisiten, amb una visió actual, un repertori d’estàndards del jazz que contenen l’essència i l’energia dels anys 50 i 60, i que combinen també amb temes propis.



3. Alba Alsina Quintet (10 de juny a les 20 h).

El Principio (autoeditat, 2020) és el primer treball com a líder de la saxofonista de jazz i compositora Alba Alsina, graduada al Centre Superior Liceu. El disc presenta vuit escenes personals i biogràfiques on l’artista ha volgut fusionar el seu llenguatge jazzístic amb arrels rítmiques pròpies del flamenc i elements electrònics. Amb aquest treball, la saxofonista convida el públic a viatjar pel seu univers personal a través del so del seu saxo acompanyat del flamenc contemporani d’Aina Núñez.



4. Liceu Jazz Grup (16 i 17 de juny a les 20 h).

Liceu Jazz Grup parteix de l’estructura bàsica de les formacions de jazz i neix amb la voluntat de reunir els millors alumnes del Centre Superior per tal de donar-los l’oportunitat de fer el salt a experiències pre-professionals i de mostrar així el seu talent davant del públic extern. La formació compta amb la direcció i acompanyament artístics del saxofonista Bill McHenry.



5. Eddie Mejia Quartet (23 de juny a les 20 h).

Eddie Mejia, músic i compositor mexicà actualment resident a Barcelona, va començar a tocar la guitarra als 11 anys sota la influència del jazz, el blues, el folk, la improvisació i altres estils de música. Nascut i criat a San Luis Potosí, es va traslladar a Barcelona per iniciar els seus estudis superiors al Conservatori del Liceu, on es va graduar el curs passat i va ser finalista del Premi Extraordinari d’Interpretació de Jazz i Moderna. Presenta el seu nou treball discogràfic, A moment in Transition (Fresh Sound Records), al costat del graduat Adrià Pinto, al contrabaix, i els professors Bill McHenry al saxo i Ramon Prats a la bateria.



6. Franki Ramos Sextet (24 de juny a les 20 h).

Franki Ramos és un jove saxofonista i flautista alacantí que irromp a l’escena del jazz de Barcelona amb el seu àlbum debut «Space Espècies». Després d’una àmplia carrera formant part de diversos projectes, fa el salt a la composició liderant aquest jove i prometedor sextet de jazz. El projecte s’endinsa en l’experimentació jazzística que es produeix a Europa sota les influències de músiques del sud, com ara el flamenc i el llatí o el rock, i neix de la seva experiència amb Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Reincidentes o Carlos Sarduy.



7. Eva Verde Quartet (30 de juny a les 20 h).

Eva Verde és una de les veus més prometedores de l’escena musical a Barcelona. En acabar els seus estudis en Biologia, va decidir dedicar-se a la música i, gràcies a la Beca Ferrer Salat, va iniciar els estudis superiors de música al Conservatori del Liceu. Ha col·laborat amb músics destacats de l’escena barcelonina com Publio Delgado, The Swing Cats, el Chino Swingslide i Eddie Mejía, amb els quals ha actuat en sales tan emblemàtiques com la Sala Luz de Gas, el Milano Jazz Club o el Harlem Jazz Club. L’any 2020 va publicar Unexpected, el seu primer treball discogràfic amb temes originals.



8. Liceu BLAM Collective (1 de juliol a les 20 h).

Amb influència de la Black American Music que li dona nom, la formació ha irromput en el cosmos del Centre Superior Liceu com una de les seves grans apostes, i inicialment va comptar amb l’acompanyament artístic i musical de Michael League, fundador de la banda de renom Snarky Puppy. En aquesta ocasió, i sota la direcció dels professors Alex Dee i Pedro Campos, interpretaran un monogràfic al voltant de la figura de Stevie Wonder amb un programa basat en el seu mític Talking Book, publicat el 1972 i del qual enguany se celebren 50 anys.



9. Jazz Sebastian Band (7 i 8 de juliol a les 20 h).

Música de Bach per a Big Band. BIG BAND ESEM amb direcció de Lluc Casares.

El projecte Jazz Sebastian Band proposa passar les obres de Bach pel sedàs del jazz aprofitant tots els jocs tímbrics que ofereix el format de big band. Liderada i dirigida pel saxofonista Lluc Casares, estrena un nou espectacle amb repertori inspirat en la música de Johann Sebastian Bach, arranjada per a l’ocasió en clau de jazz de la mà de Santi Galán, director de la banda, i Sebastian Gris. Aquest projecte neix en el marc del festival Bachcelona, en col·laboració amb La Pedrera i el Taller de Músics.

Foto: Jazz Sebastian Band



10. Ensemble X Berlin-Barcelona (14 i 15 de juliol).

Sebastian Studnitzky, compositor, multiinstrumentista i director del festival XJAZZ de Berlín, va treballar en residència artística amb joves músics del Taller de Músics i amb Loreen Sima, una jove contrabaixista alemanya. El resultat d’aquesta experiència va ser la creació de l’Ensemble X Berlin-Barcelona, un projecte que explora les diverses sonoritats del jazz contemporani a través de composicions originals de cadascun del seus membres.



11. Sara Terraza & The Black Sheep (21 de juliol a les 20 h).

Amb influències del soul més tradicional, el funk i el jazz, les composicions de la cantautora ofereixen una música de sonoritat fresca i orgànica d’estil neosoul, amb un aire modern i actual sense oblidar les arrels. Sara Terraza ha iniciat el seu propi projecte tenint com a referents grans veus femenines com Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Nina Simone, Lauryn Hill o Erikah Badu i té també influències de grups com Hiatus Kaiyote, o de projectes liderats per músics com D’Angelo o Robert Glasper.



12. Santi de la Rubia Quartet (22 de juliol a les 20 h).

Santi de la Rubia estrena i lidera un nou espectacle fruit d’una residència artística amb tres joves talents del Taller de Músics ESEM, en el transcurs de la qual s’ha treballat el repertori original de cadascun dels membres del grup. Després d’una extensa trajectòria com a sideman, l’any 2017 Santi de la Rubia va publicar el seu primer disc com a líder, Broken Line (Underpool), un treball compost de música original i alguns temes referencials del jazz tradicional, i que representa una proposta musical evocadora del jazz novaiorquès dels anys 90, amb una enèrgica influència del hard bop.



13. Perico Sambeat & Taller de Músics Ensemble (28 de juliol a les 20 h).

Amb més de trenta anys de trajectòria professional i més de vint-i-cinc discos com a líder, Perico Sambeat és el saxofonista espanyol de major projecció internacional. Destaquen els seus treballs amb grans figures com Brad Mehldau, Tete Montoliu, Pat Metheney o Enrique Morente, entre molts altres. Des del setembre de 2020 lidera un projecte creatiu amb vuit joves músics del Taller de Músics ESEM, grup experimental que ha creat un espectacle de jazz contemporani amb temes del mateix Perico, però també amb composicions i arranjaments dels components de l’ensemble.



14. Pablo Martín Trio (29 de juliol a les 20 h).

Format al Taller de Músics, Pablo Martín Trio és una proposta amb influència del hard-bop, el jazz contemporani i la sonoritat més pop, amb composicions i arranjaments propis. Inspirats en trios històrics com el de Sonny Rollins, Joe Henderson o l’actual Fly de Mark Turner, els tres músics es reuneixen per jugar amb les possibilitats sonores que ofereix el format. L’any 2020, el trio va ser el guanyador de la 1a edició del Premi Talent, impulsat pel Taller de Músics amb el suport d’ACE (Acció Cultural Espanyola); a més, van ser semifinalistes del Concurs de Jazz 2020 organitzat per les Joventuts Musicals d’Espanya, i van publicar el seu primer treball discogràfic, State of the Trio: Live at Nova Jazz Cava.