He muerto y he resucitado.

Con mis cenizas un árbol he plantado,

su fruto ha dado

y desde hoy algo ha empezado.



He roto todos mis poemas,

los de tristezas y de penas,

y lo he pensado

y hoy sin dudarlo vuelvo a tu lado.



Ayúdame y te habré ayudado,

que hoy he soñado en otra vida,

en otro mundo,

pero a tu lado.



Ya no persigo sueños rotos

los he cosido con el hilo de tus ojos.

Y te he cantado

al son de acordes aún no inventados.



Ayúdame y te habré ayudado,

que hoy he soñado en otra vida,

en otro mundo,

pero a tu lado.