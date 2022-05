La fe de Messiaen i Puccini, al Palau de la Música

El dimecres 11 de maig a les 20:00 el Palau de la Música ens apropa a dues maneres d’entendre la fe: la d’Olivier Messiaen (Avinyó, 1908 – París,1992) i la de Giacomo Puccini (Lucca, 1858 – Brussel·les, 1924). De Messiaen en podrem escoltar Les offrandes oubliées i l’Hymne. I després de la mitja part, tindrem la Missa de Puccini. Ho interpretarà l’Orquestra Filharmònica de Luxemburg, dirigida per Gustavo Gimeno, i l’Orfeó Català, dirigit per Pablo Larraz, amb el tenor Charles Castronovo i el baríton Ludovic Tézier. En podeu comprar les entrades aquí.



En motiu d’aquest senyor concert, el Palau de la Música, dins del cicle Palau 100, ha compartit una nova Perspectiva musical: els vídeos, fets amb elegància, gust i rigor, amb què apropen els grans compositors al gran públic. Aquesta nova càpsula està dedicada a Les offrandes oubliées de Messiaen, i el text ha estat escrit i locutat per la musicòloga Sofía Martínez Villar (que farà una conferència prèvia al concert a les 19.00). Ella mateixa explica com Messiaen va ser un nen prodigi que va començar a tocar el piano als tres anys, a compondre als set, i que va entrar al conservatori de París amb només onze anys. Explica com la curiositat per la natura va fer que arribés a transcriure el cant dels ocells (alguns dels quals protagonitzen La merle noir), i com, dins d’un camp de concentració, va compondre el seu Quartet per a la fi dels temps. Pel que fa Les offrandres oubliées (1930), és la seva primera obra orquestral (creada amb només vint-i-un anys), on mostra la seva devoció per Déu. De fet, està formada per tres parts: La creu, la lamentació davant la imatge de Jesús crucificat, El pecat, amb la percussió i els metalls punxants, i L’eucaristia, el lloc de comunió. Us oferim l’inici de la càpsula, i un convidem a seguir veient el vídeo sencer aquí.





En aquest enllaç podeu llegir el programa en què Sofía Martínez Villar parla a fons de les dues obres de Messiaen i de la Missa de Puccini. I sortegem una entrada doble per al concert. Per participar-hi només cal que enviïs un correu electrònic amb la paraula Messiaen a participacatorze@gmail.com o que comentis el post que n’hem fet a Instagram.