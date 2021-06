“Es tracta d’un disc doble ple de col·laboracions inèdites que recopila cançons dels nostres quatre treballs, cantades de nou al costat de més de cinquanta artistes: amigues i amics del món de la música amb qui hem volgut reinterpretar alguns dels temes més emblemàtics de la nostra trajectòria”. Així presenta Txarango El gran ball. N’escoltem Que tot et vagi bé, cantat per Alguer Miquel, Gerard Quintana i Natxo Tarrés.





Haurem pogut recollir l’aire al seu pas,

recórrer el món i sentir el cel a l’abast.

Haurem pogut viure el que havíem somiat,

sense res més que una guitarra entre les mans.



I no hem mirat enrere mai,

hi ha nits que encara ens pesen.

Però no hem deixat de caminar,

que tot et vagi bé.



Que trobis tot allò que busques,

que et sigui lleu la direcció.

I vinguin plens de melodies els nous dies,

que siguis fort, que tot et vagi bé.

Que tot et vagi bé.



Recordarem mil carreteres plegats,

la lluna roja i les sirenes del mar.

Els gratacels de les més grises ciutats

i les estrelles sobre el riu al cor de la Casamance.



I a poc a poc ens hem fet grans,

hi ha nits que encara ens pesen.

Però no hem deixat de caminar,

que tot et vagi bé.



Que trobis tot allò que busques,

que et sigui lleu la direcció,

i vinguin plens de melodies els nous dies,

que siguis fort, que tot et vagi bé.

Que tot et vagi bé.



Si plores quan la ciutat dorm,

que una bella cançó porti de l’infinit

estels que et facin foc

per arribar al matí.



Riu i crida com ho vam fer abans

quan vivíem jugant

i res era important,

només seguir cantant,

i fer ballar el camí.



I no hem mirat enrere mai,

hi ha nits que encara ens pesen,

però no hem deixat de caminar,

que tot et vagi bé.



Que trobis tot allò que busques,

que et sigui lleu la direcció,

i vinguin plens de melodies els nous dies,

que siguis fort, que tot et vagi bé.

Que tot et vagi bé.