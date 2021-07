La cantautora madrilenya Cecilia, que va néixer el 11 d’octubre del 1948 a Madrid, va morir d’un accident de cotxe el 2 d’agost del 1976, quan tenia 27 anys i estava tastant l’èxit a l’Espanya dels anys setanta. L’accident va tenir lloc quan tornava d’un concert a Vigo. Aquesta cançó del 1975 la va consagrar per sempre.









Era feliz en su matrimonio

aunque su marido era el mismo demonio,

tenía el hombre un poco de mal genio

y ella se quejaba de que nunca fue tierno.

Desde hace ya más de tres años

recibe cartas de un extraño,

cartas llenas de poesía,

que le han devuelto la alegría.



Quién la escribía versos dime quién era.

Quién la mandaba flores por primavera.

Quién cada nueve de noviembre,

como siempre sin tarjeta,

la mandaba un ramito de violetas.



A veces sueña y se imagina

cómo será aquél que tanto la estima:

sería un hombre más bien de pelo cano,

sonrisa abierta y ternura en las manos.

No sabe quién sufre en silencio

quién puede ser su amor secreto.

Y vive así, de día en día,

con la ilusión de ser querida.



Quién la escribía versos dime quién era.

Quién la mandaba flores por primavera.

Quién cada nueve de noviembre,

como siempre sin tarjeta,

la mandaba un ramito de violetas.



Y cada tarde al volver su esposo

cansado del trabajo la mira de reojo.

No dice nada porque lo sabe todo.

Sabe que es feliz así, de cualquier modo.

Porque él es quien la escribe versos,

él és su amante, su amor secreto,

y ella que no sabe nada

mira a su marido y luego calla.



Quién la escribía versos dime quién era.

Quién la mandaba flores por primavera.

Quién cada nueve de noviembre,

como siempre sin tarjeta,

la mandaba un ramito de violetas.