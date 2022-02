Guillermina Motta va néixer a Barcelona el 26 de febrer de 1942. El 1964 va entrar als Setze Jutges i, a part de cantautora, també ha estat locutora de ràdio i actriu.







No hi ha pas res com un còctel

que als homes faci obrir la gana.

Tant per menjar com estimar

no s’ha inventat millor tisana.



Per fer un còctel ben fet

es tiren dintre un pot

uns tros trinxat de gel

i un cúmul de licors.



Es tapa el pot després,

s’agafa amb dues mans

i arriba el dolç moment

de començar el treball.



Remena, remena, nena.

Remena, remena, nena.



No reposis ni un moment

si remenes força estona

la barreja surt més bona

i el client deixes content.



Remena, remena, nena.

Remena, remena, nena.

Remena, remena, nena.



No reposis ni un moment

si remenes força estona

la barreja surt més bona

i el client deixes content.



Remena, remena, nena.



Una noia han llogat

a casa cert marquès

que sap fer molts guisats

més no sap fer còctels.



Però diu el veïnat

que l’amo és complacent

i a la noia engrescat

ensenya tot dient.



Remena, remena, nena.

Remena, remena, nena.



No reposis ni un moment

si remenes força estona

la barreja surt més bona

i el client deixes content.

Remena, remena, nena.



Remena, remena, nena.

Remena, remena, nena.



No reposis ni un moment

si remenes força estona

la barreja surt més bona

i el client deixes content.

Remena, remena, nena.