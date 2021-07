George Gershwin va néixer a Nova York el 26 de setembre de 1898, on va morir l’11 de juliol de 1937, a només 38 anys, víctima d’un tumor cerebral. El compositor, nascut Jacob Bruskin Gershowitz en una família jueva d’origen rus, va començar a tocar el piano d’oïda fins que, dotat d’un talent innat per a la música, va començar la seva formació com a pianista. De la col·laboració de George Gershwin amb el seu germà escriptor Ira en van sortir diversos musicals per a Broadway i l’òpera Porgy and Bess.



Algunes de les composicions més conegudes de Gershwin són Un americà a París –poema simfònic inspirat per la seva estada a la ciutat de la llum i que va inspirar la pel·lícula del mateix nom que va dirigir Vincente Minelli–, i Rhapsody in Blue, una peça per a piano i acompanyament de banda de jazz que combina elements de la música clàssica i dels diversos corrents musicals propis dels Estats Units de l’època, com el blues a què fa referència el títol. Recordem el compositor gaudint d’aquesta peça interpretada per Leonard Bernstein i l’Orquestra Filharmònica de Nova York, en l’arranjament que en va fer Ferde Grofé per a piano i orquestra simfònica.





George Gershwin, cap a finals dels anys vint o a inicis del trenta. Foto: Wikimedia Commons