La cantant, actriu i presentadora Raffaella Carrà va néixer a Bolonya el 18 de juny de 1943 i ha mort el 5 de juliol de 2021, als 78 anys. Va triomfar a la televisió italiana i també a l’espanyola, i amb les seves cançons, tant en italià com en castellà, va aconseguir grans èxits a partir de la dècada dels setanta del segle XX. Recordem “La Carrà”, figura icònica de la música, la televisió i l’entreteniment amb un dels seus grans èxits.

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé

Na na, na na na na

Na na na na na na na na

Rumore, rumore, hé

Na na, na na na na

Na na na non mi sento sicura

Sicura, sicura mai

Na na, na na na na

Na na na io stasera vorrei tornare indietro nel tempo

E ritornare al tempo che c’eri tu

Per abbracciarti e non pensarci più su

Ma ritornare, ritornare perché

Quando ho deciso che facevo da me

Cuore, batticuore

Na na, na na na na

Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore, hé

Sera la paura

Io da sola non mi sento sicura

Sicura, sicura mai, mai mai mai

E ti giuro che stasera vorrei tornare indietro nel tempo

E ritornare al tempo che c’eri tu

Per abbracciarti e non pensarci più su

Ma ritornare, ritornare perché?

Quando ho deciso che facevo da me

Cuore, batticuore

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Runore, rumore, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Runore, rumore, hé

Na na, na na na na,

Na na na na na na na na

Na na na, na na na, hé