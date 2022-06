El grup lleidatà Selva Nua –amb Joana Jové a la guitarra i veu, Adrià Garcia al baix i Gerard Català a la bateria– van ser els guanyadors amb la cançó “Nuvolosa” del concurs per impulsar nous projectes del nostre panorama musical que Estrella Damm va llançar en ple confinament.

Aquests dos anys els han dedicat a cuinar a foc lent el que serà el seu primer àlbum, que publicarà Bankrobber durant la tardor. Sonoritat pop amb influències soul i picades d’ullet a la música lo-fi, lletres introspectives i evocadores, melodies singulars i sintetitzadors nostàlgics com els que ens descobreixen a “Fums d’algú”, el videoclip del primer avançament del disc.





Vine al jardí i veuràs com estic.

Hi ha un cactus

dissecat de fa més d’un any.

Et preocupa el seu estat.

Les meves mancances, ara per ara, són evidents.

Plora l’aigua, dona-li espai

per inundar tota la pena.

Hora blava, dona’m espai,

m’estancaré ben aviat.

Intentaré

deixar de ser cendrer humà.

Procuraré cuidar-me…

l’ego,

dissecat de fa més d’un any.

Intempèrie sentimental.

Jugo a fer cures als del voltant i revifo.

Cendrer humà

acumulant fums d’algú.

Plora l’aigua, dona-li espai

per inundar tota la pena.

Hora blava, dona’m espai,

m’estancaré ben aviat.

Cendrer humà

acumulant els fums d’algú.

Ja n’hi ha prou,

m’esfumo.