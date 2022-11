Els californians Jefferson Airplane, pioners del rock psicodèlic, van versionar (amb canvi de títol inclòs) la cançó “Someone to love”, de Darby Slick, al seu segon disc Surrealistic Pillow, que van publicar l’1 de febrer de 1967. Va ser el primer àlbum amb Grace Slick com a cantant i el que els va fer entrar a les llistes d’èxits. Escoltem la versió d’estudi i també un directe d’una de les cançons més representatives de la banda.



When the truth is found to be lies

And all the joy within you dies

Don’t you want somebody to love?

Don’t you need somebody to love?

Wouldn’t you love somebody to love?

You better find somebody to love

Love, love

When the garden flowers, baby are dead, yes and

Your mind, your mind is so full of red

Don’t you want somebody to love?

Don’t you need somebody to love?

Wouldn’t you love somebody to love?

You better find somebody to love

Your eyes, I say your eyes may look like his

Yeah, but in your head, baby

I’m afraid you don’t know where it is

Don’t you want somebody to love?

Don’t you need somebody to love?

Wouldn’t you love somebody to love?

You better find somebody to love

Tears are running down

They’re all running down your breast

And your friends, baby

They treat you like a guest

Don’t you want somebody to love?

Don’t you need somebody to love?

Wouldn’t you love somebody to love?

You better find somebody to love