Si algun dia tu anessis a dormir

i volguessis tenir els somnis

més guapíssims

que es poguessin tenir.



Espera només que sigui de nit

obre la finestra i mira el cel,

i tria l’estrella que t’agradi més,

que jo hi seré a dins,

cuidant que tu tinguis

els somnis més guapíssims

que es poguessin tenir.



Cuidaré que els teus somnis

siguin tan fantàstics,

súper guapos, tan, tan màgics,

i que vagis allà on vagis,

i que et passi lo que et passi,

i que somiïs lo que somiïs,

mai no vulguis que s’acabi.



Tu tria l’estrella que t’agradi més,

que jo hi seré a dins,

cuidant que tu tinguis

els somnis més guapíssims

que es poguessin tenir.



I que somiïs en qui estimis,

i que volis i que flotis,

i que et corris i que riguis.

Jo faré que en els teus somnis

hi surtin mil colors: vermells i blaus,

i verds i grocs, colors brillants però relaxants,

i que tinguis mil sensacions.



Fúcsia, carabassa,

lila, color transparent,

rosa, color infinit,

taronja, roig de llavis,

violeta, micaco

i color de gos com fuig.

Ferran Sendra