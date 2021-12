Rifem més de 50 discos

Vols rebre a casa un lot amb més de cinquanta discos de música catalana? MúsicaKm0.cat, la iniciativa que promou la música, sigui del gènere que sigui, produïda aquí, ha organitzat un concurs en què hi participen tot de segells catalans. Al lot hi ha discos de Jordi Savall, de Joan Reig, de Pemi Rovirosa, de Montse Castellà, de Xeic!, hi ha la Cobla Sant Jordi, Ovidi 4, la Sant Andreu Jazz Band, el Reagge per a Xics. És a dir: rebreu un regalàs amb música per a tots els gustos: des de jazz, fins a rock, fins a música clàssica, pop, reagge, cantautors. Per participar-hi només cal que feu aquests dos passos: primer, que us subscriviu o bé al seu compte d’Spotify o bé a una de les seves disset llistes musicals (ho trobareu clicant aquí: MúsicaKm0.cat), i segon, que comenteu el post que farem a Facebook, Instagram o Twitter. El 31 de desembre n’anunciarem el guanyador.



Els segells discogràfics que en són còmplices són: Escenapart, Temps Record, La Panchita Records, Tot Sona Records, AliaVox, Discmedi, Dagoll Dagom, Ventilador Music, Chesapik, Raspall Records, La Cúpula Music, Brave Coast, RGB Suports, Taller de Músics, La Produktiva, Flor y Nata Records, Jazz to Jazz, A Tota Castanya, Associació de Suport al desenvolupament de projectes artístics Microscopi, B-Core Disc, Blanco y Negro Music, Bonatarda Publishing, Brisa Records, Buenritmo Producciones, Clipper’s Sounds, Col·lectiu LDS, Columna Música, Crea Muisic, Divucsa Music, Eco Music, El genio equivocado, Halley Records, Hidden Track Records, Kasba Music, Kzoo Music, La mà de Guido, Meta Networ, Musica Global Discogràfica, Open Records, Pascual Arts Music, Picap, Pickpocket, Primavera Sound, Propaganda pel fet, Roster Music, Satelite K 76, Seven Hundred Little Records, Sitback Produccions, Son Canciones, Sota la palmera, Swit Records, Tam Tam Media, Tritó Edicions, U98 Music.