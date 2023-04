Una nova fornada de talents musicals

Daniel Bertomeu Garrido, Premi BBVA de Música al Talent Individual, categoria Aleví. Foto: Berta Tiana



La Fundació Antigues Caixes Catalanes i l’Associació de Conservatoris de Catalunya coorganitzen, amb el suport de BBVA, el Premi BBVA de Música al Talent Individual. Cada any se celebra a la seu d’un conservatori diferent de Catalunya i, enguany, l’escollit ha estat el Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. El cap de setmana del 15 i 16 d’abril, Girona ha acollit les proves de la setena edició del Premi, que ha comptat amb la participació dels millors 97 estudiants de música d’arreu de Catalunya. Tots ells han passat les proves eliminatòries i, a darrera hora de la tarda, s’han donat a conèixer els 18 finalistes. La prova final s’ha desenvolupat el matí de diumenge, a l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona. És en aquest mateix auditori on s’ha fet l’acte de lliurament dels premis, en les tres categories d’edat (Aleví, Júnior i Jove), a més de tres mencions especials i de sis premis ACCat per a la millor interpretació d’una obra de compositor català.



En la categoria Aleví, el guardonat amb el Premi ha estat Daniel Bertomeu Garrido, se n’ha destacat “la pulcritud, transparència de les veus i bellesa del so”. En la categoria Júnior, el premiat ha estat Oriol Martínez Floro, del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, “per la seva connexió amb la música que interpreta i la riquesa en les dinàmiques”. En la categoria Jove, el guanyador ha estat Perot Rigau Sànchez, de l’IEA Oriol Martorell, de qui el jurat reconeix “el carisma interpretatiu i la capacitat d’emocionar a través del so”. Les mencions especials es corresponen, a la categoria Aleví, amb Fèlix Blay Bartolí a la trompeta; a la Júnior, amb Leónie Gounot al bombardí; a la Jove, amb Miranda Beatriz Rodríguez Guerra al violí.





Els tres guardonats amb el Premi BBVA de Música al Talent Individual 2023. Foto: Berta Tiana



Pel que fa als premis ACCat, hi ha hagut dos guardonats en cada categoria. En l’Aleví, hi trobem Eloi Traver Cols (Divertimento de Salvador Brotons) i Joana Santandreu Teixidor (Allegro Spiritoso en Re M de Joan Massià); en la Júnior, Luis Molinero Zaragoza (Lluna de Paco Viciana) i Oriol Martínez Floro (Dansa Nocturna de David Salleras) i, en la Jove, Alexandr Ruslan Rigau (Caprice III en re menor de David Salleras) i Miranda Beatriz Rodríguez Guerra (Chanson Op.A.8 Nº1 de Joan Manén).





Premis ACCat a la interpretació d’una obra catalana. Foto: Berta Tiana



La Fundació Antigues Caixes Catalanes també du a terme altres premis culturals, en temes com la literatura, el dibuix, la música, la pintura, el teatre, el cinema de muntanya o l’associacionisme cultural. La seva voluntat és la de col·laborar en la difusió i projecció de joves talents i professionals de la cultura arreu de Catalunya.