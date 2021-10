Si mai em veus tornant a peu

i no et conec, recull-me.

Si mai em veus deixant sortir

tot el verí, perdona’m.



També soc jo

el mateix que quan la sort

se t’escapa per ben poc

et fa riure un altre cop.



També soc jo

ple de llum i de foscor,

tan minúscul que faig por.

També soc jo.



Si mai em veus inflant el pit,

parlant de mi, atura’m.

Si mai em veus cridar confós,

cremant-ho tot, abraça’m.



També soc jo

el mateix que quan la sort

se t’escapa per ben poc

et fa riure un altre cop.



També soc jo

ple de llum i de foscor,

tan minúscul que faig por.

També soc jo.



També soc jo

el mateix que quan la sort

se t’escapa per ben poc

et fa riure un altre cop.



També soc jo

ple de llum i de foscor,

tan minúscul que faig por.

També soc jo.





Foto: Ateneu de Manlleu