Quiero evitar la baldosa que baila

y va y me pisa el pie el invierno.

Tú me dirás que son cosas que pasan

así como pasa esta otra ambulancia.



Voy a quitar todas estas zetas

del sopor que te infunden mis letras.

La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad

que sea al mundo y no a mí.



Condición de aturdido.

Encuentro que todo está perdido

Pero como que el mal ya está hecho

lo bueno va a encontrar su oportunidad.



Ahora tú no dejes que hable.

Te debo un baile y no una explicación,

te debo un baile.



La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad

que sea al mundo y no a mí,

al mundo y no a mí.

Nunca te voy a pedir que confíes en mí.



Ahora tú no dejes que hable.

Te debo un baile y no una explicación,

te debo un baile.



La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad

que sea al mundo y no a mí.