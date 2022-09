Diumenge a la tarda

tot sembla igual que sempre.

Ja torno a estar sol de nou

després d’una nit de festa.



M’aixeco del llit,

encara amb el vent

que oneja la teva imatge

i amb la memòria borrosa,

pensaments que es desfan

i el teu somriure

que em ve a buscar.



Cada paraula que sona és per a tu,

cada llàgrima, cada silenci.

Cada paraula que sona és per a tu,

i no, no cal, no cal que diguis res.



I el fum d’aquest bar em confon encara més.

Necessito parlar però no et tinc a tu.

Imatges difuses entre tanta boira.



I el fum d’aquest bar em confon encara més.

Necessito parlar però no et tinc a tu.

Imatges difuses.



Torna la nostàlgia,

dels teus cabells a la meva cara,

d’aquelles mans que es volien tocar,

sentir-te tan a prop i no poder-te abraçar.



Surto del bar,

amb les mans a la cara

intentant recordar la nit.

A quin castell em vas portar?

Què és el que em vas explicar?

Maleeixo no haver-te besat.



Cada paraula que sona és per a tu,

cada llàgrima, cada silenci.

Cada paraula que sona és per a tu,

i no, no cal, no cal que diguis res.



I el fum d’aquest bar em confon encara més.

Necessito parlar però no et tinc a tu.

Imatges difuses entre tanta boira.

I el fum d’aquest bar em confon encara més.

Necessito parlar però no et tinc a tu.



Foto: Gemma Ventura