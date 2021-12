Una de les cançons del disc de La Marató de TV3, que se celebrarà el 19 de desembre i que enguany està dedicada a la salut mental, és Tot el que em dones tu, la versió en català adaptada per Micky Forteza-rey i Jordi Bardavio d’Eso que tú me das, de Jarabe de Palo. La canta Sílvia Pérez Cruz.

Tot el que em dones tu

és molt més del que et demano.

Tot el que em dones tu

és just el que necessito.

Tot el que em dones tu

no crec que ho tingui merescut.

Per tot el que em dones tu

sempre seràs molt benvingut.

Gràcies per ser al meu costat,

per l’amistat, la companyia…

Ets el millor que m’ha donat la vida.

Per tot el que jo he rebut,

ser aquí val més la pena.

Gràcies a tu vaig seguir

remant i remant contra la marea.

Per tot el que jo he rebut,

ara ja sé que no estic sol.

Ara que et tinc a tu,

el meu amic, el meu tresor.

Gràcies per ser al meu costat,

per l’amistat, la companyia…

Ets el millor que m’ha donat la vida

Tot el que et vull donar

per la qualitat, per l’alegria.

M’ajudes a remuntar,

a superar-me dia a dia.

Tot t’ho penso donar,

vas ser la millor medicina.

Tot t’ho donaré,

el que em demanis a la vida.

Tot el que em dones tu és molt més.

És molt més del que mai demanaria.

Tot el que em dones tu és molt més.

És molt més del que mai he merescut. Del que mai mereixeria.

Tot el que em dones tu…





Eso que tú me das

es mucho más de lo que pido.

Todo lo que me das

es lo que ahora necesito.

Eso que tú me das

no es que lo tenga merecido.

Por todo lo que me das

te estaré siempre agradecido.

Así que gracias por estar,

por tu amistad y tu compañía.

Eres lo mejor que me ha dado la vida.

Por todo lo que recibí

estar aquí vale la pena.

Gracias a ti seguí

remando contra la marea.

Por todo lo que recibí

ahora sé que no estoy solo.

Ahora te tengo a ti,

amigo mío, mi tesoro.

Así que gracias por estar,

por tu amistad y tu compañía.

Eres lo mejor que me ha dado la vida.

Todo te lo voy a dar

por tu carita y tu alegría.

Me ayudaste a remontar,

a superarme día a día.

Todo te lo voy a dar,

fuiste mi fiel medicina.

Todo te lo daré,

sea lo que sea lo que pidas.

Y eso que tú me das

es mucho más.

Es mucho más

de lo que nunca te he pedido.

Todo lo que tú me das

es mucho más.

Es mucho más

de lo que nunca he merecido.

Es lo que tú me das.