Tot l’enyor de Jordi Sabatés

El pianista i compositor Jordi Sabatés va néixer a Barcelona el 23 d’octubre de 1948 i ha mort aquest 11 de gener de 2022 als 73 anys. Format al Conservatori Superior de Música del Liceu i la Facultat de Ciències Físiques (on també va exercir de professor de física teòrica), la trajectòria musical de Sabatés va començar el 1971 en l’àmbit de la cançó d’autor i del jazz, però durant cinquanta anys de carrera va tocar gairebé totes les tecles: bandes sonores, rock, música de cambra, cançons a partir de textos de poetes provençals…

Jordi Sabatés va formar part dels grups Picnic i Jarka i va col·laborar amb altres grans noms de la música a Catalunya, com al disc Vampyria (1974), a duo amb Tete Montoliu, o com a arranjador en treballs com Dioptria (1970) de Pau Riba i els primers discos de cantautors com Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor i Quico Pi de la Serra. Recordem un dels grans noms de la música catalana dels darrers cinquanta anys veient-lo tocar en directe i a solo un dels temes del tercer disc que va publicar amb Toti Soler, Tot l’enyor de demà (1976).

La versió publicada a Tot l’enyor de demà (1976), on Jordi Sabatés va comptar amb Toti Soler, Jordi Clua, Xavier Batllés, Santi Arisa, Tete Montoliu, T. T. Matutano i Ricky Sabatés.