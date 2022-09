Tu no saps com em fas sentir

com un ninot vora la caixa,

tan petit, insignificant.

A les teves mans, un tros de fang.

Tu no saps com em fas sentir

com un idiota, que compta el temps perdut

entre un ja ens veurem i un avui no puc.

Tu no saps reconèixer en mi,

aquest ninot et sembla una llauna,

jo m’arrugo i vaig oxidant-me.

El que trobo dolç a tu t’amarga,

i per allargar la tonteria que ens cremava

avui està ofegant-me.



Tu no saps com em fas sentir,

tu no saps com em fas sentir,

tu no saps com em fas sentir…



Foto: Frig G.