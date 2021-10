Porque te quiero a ti

porque te quiero,

cerré mi puerta una mañana

y eché a andar.



Porque te quiero a ti

porque te quiero,

dejé los montes

y me vine al mar.



Tu nombre me sabe a hierba

de la que nace en el valle

a golpes de sol y de agua.



Tu nombre me lleva atado

en un pliegue de tu talle

y en el bies de tu enagua.



Porque te quiero a ti

porque te quiero,

aunque estas lejos

yo te siento a flor de piel.



Porque te quiero a ti

porque te quiero,

se hace mas corto

el camino aquel.



Tu nombre me sabe a hierba

de la que nace en el valle

a golpes de sol y de agua.



Tu nombre me lleva atado

en un pliegue de tu talle

y en el bies de tu enagua.



Tu nombre me sabe a hierba

de la que nace en el valle

a golpes de sol y de agua.



Tu nombre me lleva atado

en un pliegue de tu talle

y en el bies de tu enagua.



Porque te quiero a ti

porque te quiero,

mi voz se rompe como el cielo al clarear.



Porque te quiero a ti

porque te quiero,

dejo esos montes

y me vengo al mar.