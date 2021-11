La pel·lícula Coco s’havia d’estrenar en català, però quan ja se n’havia traduït el text i escollit els actors que hi posarien veu, Disney en va cancel·lar el doblatge. El compte de Twitter Doblatge en català, que fa difusió del treball dels professionals del doblatge en la nostra llengua i en reivindica la qualitat i la importància per a la salut del català, ha recuperat i publicat una versió no oficial de la cançó Remember me, traduïda i adaptada per Lluís Comes. La canten Pep Papell i Estel Tort, acompanyats per la guitarra de Marc Sambola.







Tu pensa en mi

tot i que ara et digui adeu.

Tu pensa en mi,

no ploris, que em sap greu

perquè per lluny que hagi marxat

jo sempre et porto al cor

i et canto una cançó de nit

que tinc com un tresor.



Tu pensa en mi

per lluny que hagi de marxar.

Tu pensa en mi

i una guitarra sentiràs.

Sempre estaré amb tu

per molt que sigui lluny d’aquí.

Fins que ens puguem tornar a abraçar,

tu pensa en mi.



La versió original en anglès, Remember me, interpretada per Gael García Bernal, Gabriella Flores i Libertad García Fonzi: