Tu vuò fà l’americano

Renato Carosone, pseudònim de Renato Carusone, va néixer a Nàpols el 3 de gener de 1920 i va morir a Roma el 20 de maig de 2001. Va ser un cantant, pianista i compositor italià de gran fama a la segona meitat del segle XX, època en que va portar la seva actualització de la cançó napolitana a grans escenaris del món. El recordem escoltant una de les seves cançons més conegudes i versionades.







Puorte o cazone cu ‘nu stemma arreto

‘na cuppulella cu ‘a visiera alzata.

Passe scampanianno pe’ Tuleto

camme a ‘nu guappo pe’ te fa guardà!



Tu vuò fa l’ americano!

mmericano! mmericano

siente a me, chi t’ o ffa fa?

tu vuoi vivere alla moda

ma se bevi whisky and soda

po’ te sente ‘e disturbà.



Tu abballe ‘o roccorol

tu giochi al basebal ‘

ma ‘e solde pe’ Camel

chi te li dà? …

La borsetta di mammà!



Tu vuò fa l’ americano

mmericano! mmericano!

ma si nato in Italy!

siente a mme

non ce sta’ niente a ffa

o kay, napolitan!

Tu vuò fa l’ american!

Tu vuò fa l’ american!



Tu vuò fa l’ american!

Tu vuò fa l’ american!



ma si nato in Italy!

siente a mme

non ce sta’ niente a ffa

o kay, napolitan!

Tu vuò fa l’ american!

Tu vuò fa l’ american!



Whisky and soda and rock’n’roll,

whisky and soda and rock’n’roll.

Tu vuò fa l’ american!

Tu vuò fa l’ american!