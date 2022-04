Els Pets publicaran nou disc el 29 d’abril. Es dirà 1963, està produït per Joan Pons (El Petit de Cal Eril) i n’han avançat una primera cançó, Ulls com piscines, que sona així.



Porto ulleres bifocals

i, tanmateix, no veig

el que em trobo,

no sé on coi tinc el cap,

vaig badant com un pòtol.

Dormo a estones i bocins

no tinc molt clar si dino

o esmorzo, i vaig tan embullat

que m’empaiten els gossos.

I si ara vinc sovint

al teu bar petit

no és pas pel teu cafè

que és aigua bruta,

però no em fa res.

Que ja he triat el lloc on viure

i és en el verd dels teus ulls,

són piscines gegants

on nedar fins que em mori.

Que ja he triat el lloc on viure

i és en el verd dels teus ulls.

Són piscines gegants

aiguamolls encantats,

són estanys desglaçats

infinits com el mar.

Quan me’n vaig de restaurant

no sé què coi hi posa a la carta,

i per dissimular

agafo el plat de la casa.

Sempre vaig mal conjuntat,

no és culpa meva si soc daltònic.

Els teus verds se’m fan blaus

sense que me n’adoni.

I si ara vinc sovint

al teu bar petit

no és pas pels teus croissants

que són eixuts

com sabates d’espart.

Perquè he triat el lloc on viure

i és en el verd dels teus ulls.

Són piscines gegants

on nedar fins que em mori.

Que ja he triat el lloc on viure

i és en el verd dels teus ulls.

Són piscines gegants

aiguamolls encantats,

són estanys desglaçats,

infinits com el mar.