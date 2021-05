Un futur per als músics joves

El planter musical del país és ple de talent, i el que necessita el talent perquè es pugui desenvolupar, créixer i arribar ben lluny (a més de treball) és suport. La Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport del BBVA, té com a objectiu ser un dels contraforts que apuntalin el futur dels músics joves perquè la cultura formi part de les seves vides i arribin a ser els grans intèrprets que volen ser.

El Premi BBVA de Música al Talent Individual, que coorganitzen amb l’Associació de Conservatoris de Catalunya, està pensat per potenciar la formació musical dels joves músics estudiants facilitant que puguin dedicar-se professionalment a la música. Enguany, en la seva cinquena edició, s’hi han presentat 148 estudiants de 23 centres de grau professional de música, que amb la interpretació individual d’una peça musical optaven a una de les tres categories d’edat del premi. Coneixem els tres guanyadors d’enguany:





Àlex Arroyo, Premi BBVA de Música al Talent Individual – Categoria Aleví. Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

L’Àlex Arroyo toca el piano i és alumne de l’ECMM Mestre Montserrat. Com a guanyador de la categoria aleví del Premi BBVA de Música al Talent Individual rebrà 500 euros que podrà destinar a la formació musical o la compra d’instruments, partitures i altre material.

Per a l’Àlex, la música és com una amiga que l’acompanya, la gaudeix i l’emociona sempre, sense importar les repeticions. Explica que, després de dubtar entre diversos instruments, va decantar-se pel piano, i que va ser la seva primera professora, Neus Guasch, qui li va transmetre l’amor per l’instrument i pel repertori clàssic, i qui va fer possible que toqués peces que abans només podia escoltar.

Sempre ha sentit que comptava amb el suport dels professors i el personal del conservatori, un lloc on se sent com a casa, i se sent honorat que l’ECMM el proposés per al concurs. Rep aquest premi com a un reconeixement al treball realitzat i un impuls per continuar, perquè, com pot passar a tothom, hi ha moments en què s’ha plantejat si l’esforç de tantes hores d’estudi valen la pena. Perquè en són moltes, les hores d’estudi que calen per arribar a complir el seu somni: donar el millor de si mateix a grans sales de concert i poder fer que la gent gaudeixi amb el seu treball. L’Àlex té els seus objectius molt clars: tocar, tocar i tocar. Al Palau de la Música de Barcelona, al Carnegie Hall de Nova York o al Musikverein de Viena, però sobretot, fer-ho el millor possible.





David Rebull, Premi BBVA de Música al Talent Individual – Categoria Júnior. Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

En David Rebull toca el violoncel i és alumne del Centre Professional de Música La Lira Ampostina. Com a guanyador de la categoria júnior del Premi BBVA de Música al Talent Individual rebrà 1.000 euros que podrà destinar a la formació musical o la compra d’instruments, partitures i altre material.

Per a en David la música ho significa tot, fins al punt de necessitar-la per fer qualsevol cosa. A més del violoncel, toca la bateria en un grup de rock que han fet amb companys i, quan no té classes, passa les estones tocant i estudiant. Forma part d’orquestres com la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) i assisteix a cursos diversos, i explica que és en aquests llocs, amb la música i les persones amb qui comparteix passió, que se sent plenament feliç.

Va començar a estudiar violoncel als 5 anys animat pels seus pares, però de tan petit encara no tenia clar si volia dedicar-s’hi professionalment i es prenia l’instrument com un hobby. Amb els anys, però, gràcies als mestres i músics que va anar coneixent, va descobrir un nou món. Quan tenia 12 anys va participar al seu primer concurs, a Girona, i malgrat els nervis i que era el primer cop que se sentia avaluat per un jurat va descobrir que, amb públic, gaudia encara més. Des de llavors s’ha presentat a diversos premis, entre els quals el Premi BBVA de Música al Talent Individual, on en altres ocasions havia aconseguit o una menció o no havia arribat a la final. Finalment, amb esforç i il·lusió, en David ha resultat el guanyador de la seva categoria, cosa que considera important perquè el seu nom comenci a sonar, que la gent del sector el conegui. L’any que ve farà les proves per al grau superior i la seva il·lusió és anar a estudiar a Alemanya, un país que veu que aprecia la música i on creu que tindrà més oportunitats. En David ja té alguns professors que el podran acompanyar en aquest viatge al cap i, mirant al futur, vol ser solista, deixar empremta i ser un músic respectat entre els meus companys.





Dai Mar López, Premi BBVA de Música al Talent Individual – Categoria Jove. Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

La Dai Mar López toca el violí i és alumna de l’IEA Oriol Martorell. Com a guanyadora de la categoria jove del Premi BBVA de Música al Talent Individual rebrà 1.500 euros que podrà destinar a la formació musical o la compra d’instruments, partitures i altre material.

Va començar als cinc anys animada pels seus pares, que no són músics, però sempre li han donat suport. No sempre ha estat fàcil, hi ha hagut moments en què s’ha plantejat no continuar amb el violí, però els ha acabat superant. Per a la Dai Mar, la música no significa el mateix ara que quan era petita. Llavors s’ho prenia com un joc, però ara és una part important de la seva vida. La pràctica diària del violí és dura de vegades, però explica que intentar aconseguir el so que somia l’ha dut a crear un vincle molt especial amb l’instrument i, a través d’ell, començar a estimar la música, a emocionar-se.

La Dai Mar va ser seleccionada amb altres companys pel seu conservatori perquè en fossin els representants en aquests premis. Ha participat a diversos concursos des dels deu anys, i creu que aquest fet li ha donat estabilitat a l’hora de pujar a l’escenari, sempre amb un punt de nervis, però amb prou tranquil·litat. Ser la guanyadora de la seva categoria al Premi BBVA de Música al Talent Individual l’ha sorprès, reconeix que el nivell era molt alt i qualsevol dels aspirants podria haver guanyat. El premi l’esperona a continuar i a endinsar-se en la màgia del violí. La Dai Mar mira al futur immediat i hi veu estudi i més estudi, però somia a ser concertista. És conscient de la dificultat d’aquesta carrera professional i espera que amb el temps se sentirà més segura del que, segur, podrà aconseguir com a violinista.