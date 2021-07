Vespres de música al claustre de Pedralbes

El claustre del monestir de Pedralbes, un dels exemples més espaiosos i harmònics del gòtic català, es converteix aquest juliol en un escenari incomparable per gaudir de la música d’alguns dels grans compositors de la història i on la tradició musical es reinterpreta a través de la visió personal de creadors i intèrprets contemporanis. Els Vespres Musicals, cicle dirigit per Dani Espasa, s’obre a un públic divers en un entorn excepcional a l’aire lliure cada dijous del mes de juliol a les 20 h. Us en presentem la programació:

Monestir de Pedralbes

8 de juliol: La llum de Mozart.

Malgrat que va viure pocs anys, Mozart va aconseguir il·luminar el món amb la seva música. El cicle Vespres al monestir s’inaugura amb aquest conte imaginari il·lustrat, inspirat en els quartets per a flauta del compositor, un concert que transporta la seva llum fins als nostres dies gràcies a la música d’un dels més grans compositors de la història.

Programa:

Quartet per a flauta en do major KV285b, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Quartet en re major KV285, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Arranjaments diversos d’obres de Wolfgang Amadeus Mozart.

Intèrprets:

Marina Durany, traverso, il·lustracions i text.

Adriana Alcaide, violí.

Núria Pujolràs, viola.

Frances Bartlett, violoncel.



15 de juliol: A trenc d’alba.

Marala són tres dones músics i compositores de Catalunya, les Balears i el País Valencià. Dalt de l’escenari s’evidencia la complicitat de les seves veus i els seus cossos. A trenc d’alba és el seu primer disc, que reuneix composicions pròpies arrelades en els cants de la terra, la música tradicional dels Països Catalans. Veus de tradició, de proximitat i de nuesa es barregen amb guitarres i instruments de percussió tradicionals en aquesta proposta amb ànima femenina que ofereix des de poemes musicats de poetesses actuals, revisions de cants de batre, tonades sefardites i laments de guerra.

Intèrprets:

Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort, veus, guitarres i percussió.



22 de juliol: Orient.cat.

Units per la idea que la música no té etiquetes i que cal apropar el repertori actual a l’espectador, el Quintet Montsant aborda el repertori contemporani creat o arranjat per a quartet de corda i percussió, d’on en resulta una col·lecció de músiques tacades per la influència ètnica. A Orient.cat el quintet presenta un concert atípic i desenfadat que mescla tradició i contemporaneïtat en el més pur estil segle XXI amb un repertori format per obres de compositors contemporanis catalans i d’arreu del planeta on el fil conductor és l’orientalisme.

Programa:

Viaggio a Italia, de Giovanni Sollima.

Orient Express, de Conrad Setó.

5 Miniatures de Sulchan zinzadse, Illa de l’aire, de Jaime Basulto.

Strange Humors, de John Mackey.

Si muove, de Miquel Àngel Cordero.

Isma’a, de L. Darling.

Puente trans-arábigo, de Ricardo Lorenz.

Intèrprets:

Quintent Montsant:

Marta Cardona, violí.

Albert Carbonell, violí.

Miquel Córdoba, viola.

Oriol Aymat, violoncel.

Pere Olivé, percussió.



29 de juliol: Contrasts.

A l’última cita amb els Vespres musicals del Monestir de Pedralbes, Laia Puig i Alba Ventura interpretaran tres de les peces més representatives del repertori per a violoncel i piano: la Sonata en La Major de Beethoven, la primera de les seves composicions de cambra en què el diàleg entre el piano i el violoncel té un paper principal; El pont, de Frederic Mompou, la seva única obra de cambra i que va escriure en homenatge al violoncel·lista Pau Casals; i la Sonata per a violoncel i piano en Re menor, Op. 40, la primera obra de música de cambra de Dmitri Xostakóvitx, que el compositor va dedicar al seu amic i violoncel·lista Víctor Kubatski.

Programa:

Sonata núm. 3 en la major, Op. 69, de Ludwig Van Beethoven.

El pont, de Frederic Mompou.

Sonata en re menor, Op. 40, de Dmitri Xostakóvitx.

Intèrprets:

Laia Puig, violoncel.

Alba Ventura, piano.