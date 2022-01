Paolo Conte va néixer el 6 de gener del 1937 a Asti. L’escoltem cantant una de les seves cançons més conegudes, i, de pas, veient com la interpreta Roberto Benigni.







Via, via, vieni via di qui,

niente più ti lega a questi luoghi,

neanche questi fiori azzurri.

Via, neanche questo tempo grigio

pieno di musiche

e di uomini che ti sono piaciuti.



It’s wonderful, wonderful, it’s wonderful,

good luck my babe.

It’s wonderful, wonderful, wonderful,

I dream of you.



Via, via, vieni via con me,

entra in questo amore buio,

non perderti per niente al mondo.

Via, via, non perderti per niente al mondo

lo spettacolo d’arte varia

di uno innamorato di te.



It’s wonderful, wonderful, it’s wonderful,

good luck my babe.

It’s wonderful, wonderful, it’s wonderful,

I dream of you.



Via, via, vieni via con me,

entra in questo amore buio,

pieno di uomini.

Via, via, entra e fatti un bagno caldo,

c’è un accappatoio azzurro,

fuori piove un mondo freddo.



It’s wonderful, wonderful, it’s wonderful,

good luck my babe.

It’s wonderful, wonderful, it’s wonderful,

I dream of you.