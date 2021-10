Édith Piaf va néixer el 19 de desembre del 1915 a París i va morir el 10 d’octubre del 1963. Va ser una de les grans cantants de França reconeguda mundialment. La recordem amb La vie en rose.







Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas

Je vois la vie en rose



Il me dit des mots d’amour

Des mots de tous les jours

Et ça me fait quelque chose



Il est entré dans mon cœur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause



C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie

Il me l’a dit, l’a juré pour la vie



Et dès que je l’aperçois

Alors je sens en moi

Mon cœur qui bat



Des nuits d’amour à ne plus en finir

Un grand bonheur qui prend sa place

Des ennuis, des chagrins, s’effacent

Heureux, heureux à en mourir



Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas

Moi, je vois la vie en rose



Il me dit des mots d’amour

Des mots de tous les jours

Et ça me fait quelque chose



Il est entré dans mon cœur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause



C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie

Il me l’a dit, l’a juré pour la vie



Et dès que je t’aperçois

Alors je sens dans moi

Mon cœur qui bat