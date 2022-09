Sabes, hace tiempo que no hablamos,

tengo tanto que contarte,

ha pasado algo importante,

puse el contador a cero.

Sabes, fue como una ola gigante,

arrasó con todo y me dejó

desnuda frente al mar.

Pero, sabes, sé bien qué es vivir,

no hay tiempo para odiar a nadie.

Ahora sé reír.

Quizá tenía que pasar.

No es justo,

pero sólo así se aprende a valorar.

Y si me levanto y miro al cielo,

doy las gracias y mi tiempo

lo dedico a quien yo quiero.

Lo que no me aporte lejos,

si alguien detiene mis pies

aprenderé a volar.

Y si miro todo como un niño

los colores son intensos

yo saldré de aquí si lo creó así.

Cuando me miren sabrán

que me toca ser feliz.

Sabes, he pasado mucho miedo

este bicho es un abismo,

se me cansa el cuerpo,

se me parte el alma y a llorar.

Pero, sabes, he aprendido tanto, tanto.

Esta vida me ofreció

una nueva oportunidad.

Y ahora, sabes,

sé bien que es vivir.

No hay tiempo para odiar a nadie.

Ahora sé reír.

Quizá tenía que pasar.

No es justo,

pero sólo así se aprende a valorar.

Y si me levanto y miro al cielo,

doy las gracias y mi tiempo

lo dedico a quien yo quiero.

Lo que no me aporte lejos.

Si alguien detiene mis pies,

aprendería a volar.

Y si miro todo como un niño,

los colores son intensos.

Yo saldré de aquí si lo creó así,

cuando me miren sabrán

que me toca ser feliz.



Me toca ser feliz.

Ahora soy feliz.

Porque sé bien qué es vivir.

Ahora sí que sí.