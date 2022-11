Pablo Milanés va néixer a Cuba el 24 de febrer del 1943 i ha mort a Madrid la matinada del 22 de novembre, als 79 anys. Recordem el cantautor escoltant-lo interpretar una de les cançons més conegudes, “Yolanda”, que va publicar el 1970 dedicada a qui era la seva parella en aquell moment, Yolanda Benet.



Esto no puede ser no más que una canción;

quisiera fuera una declaración de amor,

romántica, sin reparar en formas tales

que pongan freno a lo que siento ahora a raudales.

Te amo,

te amo,

eternamente, te amo.



Si me faltaras, no voy a morirme;

si he de morir, quiero que sea contigo.

Mi soledad se siente acompañada,

por eso a veces sé que necesito

tu mano,

tu mano,

eternamente, tu mano.



Cuando te vi sabía que era cierto

este temor de hallarme descubierto.

Tú me desnudas con siete razones,

me abres el pecho siempre que me colmas

de amores,

de amores,

eternamente, de amores.



Si alguna vez me siento derrotado,

renuncio a ver el sol cada mañana;

rezando el credo que me has enseñado,

miro tu cara y digo en la ventana:

Yolanda,

Yolanda,

eternamente, Yolanda.