Frank Sinatra, Judy Garland, Elvis Presley, Andy Williams, Johnny Maestro & The Brooklyn Bridge i Doris Day, entre d’altres. L’escoltem cantada pel grup anglès Gerry and the Pacemakers.



D’aquesta cançó, escrita el 1945 per al musical Carousel, n’han fet versions Roy Hamilton,Frank Sinatra, Judy Garland, Elvis Presley, Andy Williams, Johnny Maestro & The Brooklyn Bridge i Doris Day, entre d’altres. L’escoltem cantada pel grup anglès Gerry and the Pacemakers.

When you walk through a storm, hold your head up high

And don’t be afraid of the dark

At the end of the storm, there’s a golden sky

And the sweet, silver song of a lark



Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown



Walk on, walk on

With hope in your hearts

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone



Walk on, walk on

With hope in your hearts

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone