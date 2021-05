Apropa’t a la ciència!

Foto: Universitat de Barcelona

Catorze recomana la nova edició, i ja és la VIIa, de la Festa de la Ciència que la Universitat de Barcelona celebra virtualment del 25 al 28 de maig, on nombrosos investigadors explicaran la seva feina de manera planera per apropar la seva passió a tothom.

Aquesta Festa de la Ciència, que com la de 2020 manté el format virtual, ofereix activitats especialment adreçades a centres educatius i en proposa d’altres per al públic general, tant infantil com adult. Des de col·loquis per aprofundir en temes rellevants de l’actualitat com la salut global, el paper de les dones en la recerca i el canvi climàtic, tallers en directe sobre química i alimentació, fins a Bocins, activitats enregistrades que es podran gaudir en qualsevol moment. Totes les propostes es podran seguir al web de La UB Divulga i també al seu canal de YouTube.

Què: VIIa Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona.

On: al web i al canal de YouTube de La UB Divulga.

Quan: del 25 al 28 de maig.

Més informació.