L’Escola de Teixits de Canet: 100 anys reinventant el tèxtil

És impossible referir-nos a la història de la industrialització de Catalunya sense parlar de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar. A prop de complir cent anys i reconvertida en el prestigiós Centre de Referència i Transferència de Tecnologia Tèxtil de la Diputació de Barcelona, es prepara per commemorar el seu centenari reivindicant-se com un motor de canvi en la formació professional tèxtil.

Reinventant-se i adaptant-se a una nova —l’enèsima— revolució tèxtil. Així ultima el Centre de Referència i Transferència Tèxtil (CRTTT-Escola de Teixits) de Canet de Mar la commemoració del seu centenari. Ho fa en un context nou, marcat per la proliferació de dades, dispositius i sensors; per la hiperconnectivitat i, també, per la nova directiva europea de residus tèxtils. Tot plegat dibuixa un nou escenari postpandèmic, que exigeix nous materials i nous processos de producció.

Entrada edifici principal “Escola d’Indústries de la Mancomunitat de Catalunya de Canet de Mar”. 1922 | Arxiu fotogràfic CRTTT – Escola de Teixits.



En evolució contínua

Els plans de futur del Centre suposen la continuació del procés de transformació constant de l’antiga Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, que l’aleshores president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, va inaugurar el 19 de novembre de 1922. Culminava d’aquesta manera un procés que havia començat el 1917, amb el projecte per crear escoles locals d’indústries que impulsava la Mancomunitat. Només un any després, el 1918, l’Ajuntament de Canet es va presentar al concurs per acollir-la, i el 1920 va cedir la finca de Can Muní per ubicar-hi la nova escola industrial.

El sector tèxtil rebia una forta empenta, que va tenir els seus primers fruits en la graduació, l’any 1935, de la primera promoció de directors d’indústries. Des d’aleshores i fins el 2008, sense interrupcions, l’Escola de Teixits de Canet de Mar va formar un gran estol d’enginyers i tècnics especialistes en teixits de punt, impulsors del desenvolupament de la pròspera indústria tèxtil catalana.

Aquest període llarg i fructífer ve seguit d’un altre més curt i de trànsit, entre el 2008 i el 2011. En aquests anys, i amb la direcció organitzativa i patrimonial de la Diputació de Barcelona, passa de ser escola universitària adscrita a la UPC a convertir-se en el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (CRTTT). Un canvi essencial, només possible gràcies a la complicitat dels agents del territori —els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró— i a un soci tecnològic —EURECAT— que assumeix la direcció científica del nou projecte.

Teixit desenvolupat al CRTTT | Arxiu fotogràfic CRTTT – Escola de Teixits



El tèxtil del futur

A les instal·lacions del CRTTT, propietat de la Diputació de Barcelona, hi conviuen actualment la Formació Professional DUAL Tèxtil de l’Institut Lluís Domènech i Montaner i la formació a mida, d’alta especialització i ocupacional, que gestiona l’EURECAT-Centre Tecnològic de Catalunya.

L’actual Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar-Escola de Teixits (CRTTT) ha anat consolidant la seva oferta de serveis en relació a les tendències de sostenibilitat tèxtil, indústria 4.0 i tèxtils intel·ligents, i destaca per la seva aportació en solucions innovadores que incorporen disseny tècnic i desenvolupament de producte per als sectors tèxtil industrial, salut i moda. Així mateix, participa en projectes de recuperació de residu tèxtil i en l’assessorament a empreses, i disposa d’un laboratori d’assaigs no certificats. Un bon exemple d’aquestes solucions són els cinturons fetals de tela d’un sol ús desenvolupats durant la pandèmia de la COVID-19, o la confecció urgent de mascaretes que es van distribuir aleshores a les escoles del municipi.

Teixit desenvolupat al CRTTT | Arxiu fotogràfic CRTTT – Escola de Teixits



Formació Professional DUAL Tèxtil i formació d’alta especialització al CRTTT

Per assumir la demanda d’estudis tèxtils i la necessitat de les empreses del sector de disposar de personal qualificat en tota la cadena, Ensenyament i la Diputació de Barcelona van establir un conveni de col·laboració que permet oferir Formació Professional DUAL Tèxtil al Centre de Recerca Tèxtil-Escola de Teixits de Canet de Mar.

Actualment, a les seves instal·lacions els alumnes poden cursar la modalitat DUAL de grau mitjà de Confecció i Moda, de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de teixits i de grau superior de Patronatge i Moda. Aquesta modalitat de formació facilita als estudiants fer bona part del seu aprenentatge en empreses reals.

A més, el Centre de Recerca Tèxtil ofereix formació ocupacional i d’alta especialització a les seves instal·lacions. I també dissenyen formacions a mida per a empreses d’acord a necessitats específiques d’aquestes.

Alumnes de Fabriacademy durant un curs al CRTTT | Òscar Figuerola – Arxiu fotogràfic CRTTT – Escola de Teixits



Els espais emblemàtics de l’Escola de Teixits

El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil està ubicat en una finca de 5.600 m², al centre de Canet de Mar. La seva activitat s’estructura al voltant de dos edificis. Al central —de tres plantes i fruit d’una reforma a càrrec de Joan Rubió i Bellver— hi ha l’aulari, la sala d’actes, els serveis centrals i la textilteca-biblioteca.

A la nau Floris —un edifici noucentista d’una sola planta de 1.500 m²— s’ubiquen els laboratoris tèxtils i de control de qualitat, on es desenvolupen les aplicacions dels projectes amb un parc de maquinària únic i s’imparteix la formació pràctica.

A la nau Floris s’ubiquen els laboratoris tèxtils | Òscar Figuerola – Arxiu fotogràfic CRTTT – Escola de Teixits

