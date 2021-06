Fomentant l’emprenedoria a l’escola

Alumnes de l’Escola Font de l’Alba de Manresa escollint el logotip de la cooperativa.

S’entén l’emprenedoria com el conjunt de valors i competències personals que permeten assentar els projectes vitals propis i l’habilitat de les persones per transformar les idees en actes. L’emprenedoria inclou la creativitat, la iniciativa, la innovació i l’assumpció de riscos, així com l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius. Ja fa 10 anys que la Diputació de Barcelona la fomenta entre els infants del cicle superior de Primària (5è i 6è) a través de CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola), un programa que incentiva l’autonomia i iniciativa personals, però que ho fa posant el focus en la importància de la cooperació.

CuEmE fomenta les competències bàsiques –des de la lingüística a la matemàtica, passant per totes les altres–, ja que suposa una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç i que els infants puguin aconseguir el seu ple desenvolupament personal, social i professional. Com destaca Alfredo Vega, diputat de l’Àrea d’Educació, Esports i Juventut, CuEmE posa l’alumnat al centre del seu aprenentatge i mobilitza al seu entorn els agents del territori per acompanyar-los en una tradició que avui segueix completament vigent, un enfocament que comparteix amb la iniciativa de les Ciutats Educadores.

Alumnes de l’Escola José Echegaray de Martorell donant d’alta la cooperativa a l’Ajuntament

Com funciona CuEmE?

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l’Administració (on Promoció Econòmica i Educació treballen conjuntament) i altres agents socials de la seva localitat. La cooperativa treballa per projectes per reforçar valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat, una metodologia que a més, funciona com a eina d’inclusió social. La cooperativa es gestiona de manera democràtica i participativa i, molt sovint i si és possible, al final del programa participa amb el seu projecte en un mercat presencial. Una part dels beneficis obtinguts de les vendes es destinen a una entitat d’àmbit social i solidari del territori, una altra serveix per retornar el capital social aportat inicialment per cada alumne/a i, la resta retorna als integrants de la cooperativa en forma d’una activitat conjunta a fer (excursió, berenar, activitats d’aventura, etc.).

CuEmE es caracteritza per la seva adaptabilitat i flexibilitat, aspectes que en aquest curs 2020-2021 s’han fet molt evidents, per exemple, en la diversitat de modalitats de venda (mercats presencials de diferents escoles i municipis, mercats a centres escolars, mercats virtuals…) i la participació de territoris molt diversos i escoles de tota mena, que adapten el programa a les seves necessitats. Enguany hi han participat escoles rurals del Berguedà i el Moianès, escoles d’alta complexitat, escoles de tres o quatre línies com l’Institut Escola Jacint Verdaguer de Sant Sadurní i centres d’educació especial com el CEE El Pontarró de Martorell.

Mercat de Cooperatives Escolars del Berguedà 2021. Foto: Diputació de Barcelona

10 anys d’experiències

Durant els 10 anys que fa que funciona CuEmE hi han participat 105 municipis de la província de Barcelona i hi han passat més de 48.000 alumnes, que han muntat més de 2.000 cooperatives. Aquesta llavor ja ha donat alguns fruits com en el cas d’una alumna que va participar al programa i va derivar la seva mare al servei d’emprenedoria, o la cooperativa CuEmE amb vocació de futur que han creat els alumnes d’Els Ventets: un cop acabi el curs 2020-21, els i les sòcies de la cooperativa escolar tindran l’oportunitat d’integrar-se a la Cooperativa Juvenil de Collsuspina, creada el novembre de 2019, que ofereix serveis i activitats a petició de l’Ajuntament.

Els centres que han participat a CuEmE al llarg dels seus primers 10 anys de desenvolupament valoren molt positivament l’experiència. Victòria Sànchez, Cap d’Estudis de l’Escola Llorenç Artigas de Badalona, explica que la resposta de mestres, famílies i alumnes ha sigut molt positiva i que la participació al programa s’ha consolidat a l’escola, de manera que és familiar per als alumnes de cicles inferiors de primària i l’esperen amb molta il·lusió. Sánchez destaca també que el treball en les cooperatives escolars contribueix a millorar les relacions a dins de l’aula.





Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especialment, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”. Els17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.