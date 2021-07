La cultura és la resposta

Foto: Jordi Borràs

Entre totes les iniciatives de la Fundació Carulla hi ha el Mutare, que ve de mutació, de canvi, de passar a ser una persona a ser-ne una altra. I aquesta transformació és la que provoca, precisament, una cançó, un quadre, un llibre: ens fa mirar allà on no havíem mirat, ens amplia la perspectiva, les possibilitats, ens dona esperança, sentit, companyia, un rumb, un què.

En aquest món tan individualista, on l’epidèmia ha accentuat encara més l’aïllament, l’edició d’enguany del Mutare ha apostat encara més pel col·lectiu, perquè com més serem, més maneres de fer coneixerem. En aquestes jornades, celebrades el 6 i 7 de juliol, hem conegut projectes artístics, culturals i educatius: hem vist des de la feinada que fa Tortell Poltrona defensant l’alegria enmig de la guerra, fins com Guillem d’Efak ha assegurat que la cultura és salut, o com tot d’escoles, a través de la creativitat, han mirat el derrotisme de la pandèmia des d’un lloc més sa. Però la gràcia d’aquestes jornades no és que el públic siguem receptors de tot d’informacions, sinó que en siguem actors, que ens hi impliquem i en formem part. Com? Participant de les activitats artístiques, veient que les nostres mans i la nostra veu tenen molt a construir i a dir. És a dir, Mutare ens convida a trobar eines, però també fer-les servir: a dins les jornades, i després, a fora. I enguany han fet valer el paper de la cultura davant la gran emergència emocional que estem vivint, perquè sí: podem transformar aquesta societat que penja d’un fil a través de la cultura. Us convidem a veure’n vídeos (un de resum i un en què en revivim un dia) i a entrar en 10 punts a l’essència del Mutare.





Quins elements cal tenir en compte per incrementar el poder transformador dels projectes culturals?



1. Compromís amb els reptes socials.

La cultura entesa com a eina per fer realitat el desig de canvi, avançant-se i donant resposta a les necessitats socials. Mobilitzant i cridant a l’acció, generant impacte social i emocional.



2. Cultura per a totes les persones.

Crear oportunitats perquè totes les persones puguin viure i apropiar-se de la cultura, des del compromís amb els drets socials i la justícia.



3. Aportació d’innovació artística i social.

Construcció de noves mirades que ens fan créixer com a persones i com a societat, amb una clara vinculació amb la dimensió ètica dels valors.



4. La persona, protagonista activa.

Situar la persona al centre, apoderant-la perquè pugui desenvolupar una mirada crítica i perquè sigui agent clau del canvi social.



5. Connectar des de l’emoció i la il·lusió pel canvi.

Escoltar activament i actuar des de l’emoció per connectar amb les persones. Treballar en el reconeixement de l’altre, generant sentit a partir de l’autenticitat.



6. Sentit crític.

Despertant el sentit crític de la societat i produint canvis reals en les relacions de poder, en els relats, en les teories assumides, en la creació de noves relacions, en l’activació de recursos latents, etc.



7. Infants i joves creadors.

Connectant el sistema educatiu amb la comunitat i el patrimoni cultural per aconseguir motivació per les arts i per crear experiències vibrants d’aprenentatge i de creació cultural amb significat.



8. Implicació i cocreació.

Involucrant al màxim nombre d’agents socials i col·lectius, connectant i sumant experiències, i generant lideratges compartits i dinàmiques de cocreació.



9. Rigor metodològic.

Sistematitzant els processos de creació de valor, avaluant l’impacte assolit i compartint els aprenentatges per provocar un efecte multiplicador per al canvi social.



10. Sostenibilitat.

Avançant en el camí cap al desenvolupament sostenible, des de la triple dimensió social, econòmica i mediambiental en la concepció i desenvolupament dels projectes culturals transformadors.