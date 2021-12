La cultura, un eina de futur

La cultura és un dels ingredients imprescindibles perquè la societat prosperi, sigui més plural i cohesionada. La cultura és una eina de futur i crea persones amb més criteri, contribueix al desenvolupament de l’economia i ha demostrat la seva rellevància en moments crítics de la nostra societat com els que hem viscut els darrers mesos.

La Fundació Carulla convoca biennalment el Premi Lluís Carulla amb l’objectiu d’estimular i fer viables projectes i idees culturals que transformin i millorin la societat catalana. Descobrim 14 claus sobre el premi, les idees i projectes que hi poden optar.

1. Vocació transformadora: la Fundació Carulla fomenta l’esperit transformador de la cultura i les arts, per això els projectes han de donar respostes creatives als reptes que té plantejats la societat catalana avui en dia.

2. Donar ales a l’emprenedoria cultural: s’hi poden presentar emprenedors i emprenedores culturals, empreses i organitzacions sense ànim de lucre amb projectes o idees culturals que busquin transformar la societat. Que provoquin impactes sostinguts en el temps i que tinguin en compte la sostenibilitat de la iniciativa, així com el treball en xarxa i que afecti com més persones millor.

3. Cultura i art a l’ADN: les idees i els projectes culturals hauran de tenir una clara naturalesa cultural i un inequívoc vessant artístic (música, literatura, arts audiovisuals, arts plàstiques, arts escèniques, etcètera) i podran emmarcar-se en els sectors següents: educació, ciència, tecnologia, digital, humanitats, cultura popular i tradicional, gestió cultural, mediació social comunitària, big data, patrimoni, medi ambient o sostenibilitat. Un mateix projecte pot comprendre diversos àmbits.

4. La solvència dels projectes: els projectes que es presentin al Premi Lluís Carulla han de tenir una planificació clara i/o s’han hagut de començar a implementar. Els seus responsables han de comptar amb una trajectòria en el sector en el qual s’emmarca la proposta, un equip amb qui treballar el projecte i una xarxa d’aliances creada prèviament.

5. La guspira de les idees: una idea cultural és socialment transformadora quan un agent o bé un conjunt d’agents culturals s’organitzen per primera vegada per plantejar solucions a una necessitat social. Per optar al Premi Lluís Carulla cal que la idea sigui inèdita i que encara no tingui una proposta ni planificació de desenvolupament clara. Tampoc aliances establertes o formalitzades, tot i que es poden haver començat a explicar, i, els responsables, una trajectòria o organització constituïda.

6. Participar-hi ja té premi: la Fundació Carulla posa recursos a disposició de tots els projectes i idees per tal de millorar-los, amb independència de la fase a la qual arribin. És el que coneixem com a ecosistema del Premi Lluís Carulla.

7. Acompanyament: els guanyadors obtindran l’acompanyament individual d’agents culturals i empresaris en actiu. Aquests mentors ajudaran a professionalitzar i fer créixer l’organització i a desenvolupar una visió global per tal que el projecte assoleixi els seus objectius per transformar la societat. En el cas del projecte guanyador, l’acompanyament tindrà una durada de dos anys, i en el de la idea, d’un any.

8. Dotació: un total de 100.000 euros que es repartiran entre el Millor projecte cultural transformador (que rebrà 60.000 euros com a dotació directa i 10.000 euros en acompanyament empresarial) i la Millor idea cultural transformadora (que rebrà 30.000 euros: 25.000 com a aportació i 5.000 en acompanyament).

9. En català: la llengua catalana és una eina d’integració i cohesió social, per això, i atès que els projectes i idees es desenvolupen en el territori català, han de fer servir la llengua catalana com a llengua vehicular.

10. El jurat: aquesta edició del Premi Lluís Carulla comptarà amb un jurat conformat per professionals i personalitats de la cultura: el periodista i gestor d’empreses culturals Jordi Sellas, el fundador i codirector del Sónar Ricard Robles, la productora i directora Isona Passola, l’impulsor de plataformes dedicades a l’art contemporani Emilio Álvarez, la professora i investigadora d’economia de la cultura i de polítiques culturals Anna Villarroya, la periodista cultural Carolina Rosich, la representant de Netmentora Catalunya Núria Basi, el director de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya Guillem Arís i Nicolau Brossa, president de la Fundació Carulla.

11. Com serà l’avaluació dels projectes?: un sistema de punts valorarà la capacitat del projecte de treballar en un repte social i d’obrir processos de participació, la planificació, la trajectòria de les organitzacions i membres de l’equip i les seves aliances, la sostenibilitat, la innovació, i el foment del coneixement i l’aprenentatge. Podeu consultar-ne els detalls aquí.

12. Com serà l’avaluació de les idees: un sistema de punts valorarà la capacitat de la idea de treballar en un repte social i d’obrir processos de participació, la planificació, les aliances, l’equip i la innovació. Podeu consultar-ne els detalls aquí.

13. Terminis: la convocatòria finalitzarà el 9 de gener del 2022 a les 24 h, data fins a la qual l’oficina tècnica del Premi atendrà dubtes i farà recomanacions per prendre decisions estratègiques de cara a la presentació dels projectes. El termini màxim per executar el projecte guanyador del Premi Lluís Carulla és de 24 mesos a partir de l’endemà de l’atorgament del premi.

14. Aportar referències: les propostes poden presentar avals tècnics, acadèmics i professionals de terceres persones sobre la rellevància, l’oportunitat o la repercussió del projecte dins del seu àmbit.





Nilak, guanyador de la darrera edició del Premi Lluís Carulla, és un espai escènic itinerant que aposta per descentralitzar les arts escèniques de les ciutats i dur-les a l’àmbit rural gràcies a una carpa mòbil amb què es creen espectacles, tallers i exposicions.