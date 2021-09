La Thrivu dels mestres

Amb el setembre arriba la tornada a l’escola, amb les seves il·lusions i també els seus nous reptes. Perquè la tornada a les aules sigui el més fàcil i profitosa possible, SM i Cruïlla ofereixen Thrivu, la plataforma comunitària d’aprenentatge i acompanyament per a docents que dona suport al professorat amb eines digitals que faciliten l’educació, amb contingut de qualitat en una xarxa de comunicació on intercanviar dubtes, reflexions o inquietuds.

Thrivu, que pren el seu nom d’unir thrive (prosperar, créixer) i tribu (fer-ho entre tots, conjuntament) inclou recursos pràctics per a l’aula, propostes inspiradores, actualitat educativa, seleccions literàries, però també propostes formatives com webinars, podcasts, infografies, articles especialitzats… Tots els continguts són seleccionats especialment per a les diferents etapes educatives (Infantil, Primària i Secundària) i, a més de rigorosos, es presenten com a activitats divertides i amenes, des de vivencials fins a tecnològiques.

A més dels continguts, Thrivu ofereix acompanyament a mestres i famílies per treure el major profit de la plataforma a través de guies i tutorials diversos i amb SM Educamos ofereix eines de digitalització que donen solucions per a la gestió dels processos, la comunicació i l’aprenentatge dels centres educatius.