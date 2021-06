Per què és millor un correu .cat que un de gratuït?

Ja fa anys que es diu que Internet és el futur, però la veritat és que Internet és el present, i ho és cada dia. Llegim, ens informem, comprem, ens comuniquem a través d’Internet, per feina i amb la família. I si la nostra llengua és el català, ho fem, sempre que podem, en català. La llengua catalana té un punt, el .cat, un domini que, des del 2006 i gràcies a la Fundació .cat, ha ajudat a bastir una comunitat cultural i lingüística a la xarxa. Encara ara, però, hi ha qui es resisteix a deixar enrere serveis gratuïts o que fa servir altres dominis genèrics, i en molts casos és per por que amb el canvi hi pugui perdre alguna cosa. Amb un .cat no serà el cas perquè, a més, ofereix solucions per a tots els gustos. Us ho expliquem en aquests 14 punts.





Foto: Hassan Ouajbir

1. Perquè el .cat és el primer domini representatiu d’una comunitat cultural a Internet: el territori catalanoparlant.

2. Per donar suport al català a Internet. El .cat impulsa la normalització de l’ús del català en l’àmbit d’Internet i les TIC.

3. Per tenir un correu electrònic personalitzat lluny dels serveis gratuïts plens de publicitat i que no t’ofereixen la mateixa seguretat. Pots tenir un correu .cat sense necessitat de tenir un web propi, i el pots consultar des de qualsevol dispositiu i també, si vols, redirigir-lo a una altra bústia de correu.

4. Perquè tots els beneficis del .cat van a parar a programes per potenciar la transformació social i digital mitjançant Internet arreu dels territoris de parla catalana.

5. Per posicionar-te i segmentar millor el mercat. El .cat suposa un avantatge important per a les empreses catalanes que tinguin els seus clients potencials a Catalunya, ja que les fa més visibles als resultats dels cercadors.

6. Per guanyar en prestigi i seguretat. El .cat és un domini segur i de qualitat i, a més, és lliure de continguts sospitosos o especulatius.

7. Perquè l’atenció relacionada amb els dominis i els correus es fa íntegrament en català.

8. Perquè permet l’ús dels caràcters propis de la llengua catalana. Qualsevol domini .cat, a diferència d’altres, accepta els onze caràcters especials del català (à; ç; è é; í; ï; l·l; ò; ó; ú; ü). En cap cas limita a l’hora d’arribar al públic, perquè si es registra un domini amb qualsevol d’aquests caràcters es pot disposar del mateix domini sense els accents de manera gratuïta.

9. Perquè el domini .cat protegeix les teves dades de contacte de forma gratuïta a través d’un servei de protecció propi.

10. Perquè si necessites protegir dades sensibles (personals o bé de transaccions electròniques) el .cat ofereix un nivell extra de seguretat que mantindrà el teu web lluny de possibles atacs maliciosos.

11. Perquè les entitats sense ànim de lucre tenen accés a un programa especial de formació en creació i edició de pàgines web i un domini .cat, allotjament i comptes de correu pròpies a un preu reduït.

12. Per protegir les marques, que són un dels principals actius de les empreses, i així evitar el frau a Internet.

13. Perquè si un web és en català o una part important dels seus continguts són en llengua catalana el públic potencial el busca fent servir el català i els cercadors com Google premien les pàgines amb contingut en aquesta llengua i amb el domini .cat.

14. Perquè la identitat digital és important i ha de respondre a la realitat (també lingüística) de cadascú. A més, la Fundació .cat ofereix Jo.cat, un programa específic de capacitació en identitat digital per a persones en situació d’atur que finalitza amb la creació d’un espai web i un correu electrònic amb el domini .cat.





