Cuidar el planeta té premi

Tots els guanyadors amb el president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, el director de Zona Vallès Occidental de BBVA Catalunya, Daniel Gómez, i la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, Teresa Ciurana. Foto: Berta Tiana



La Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA, ha organitzat la 42a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar, dirigit a infants de tot Catalunya. Enguany s’hi han presentat 169 escoles de tot el territori català. El diumenge 14 de maig, a LaFACT Cultural de Terrassa, va tenir lloc l’acte de lliurament de premis: d’entre els 2.028 dibuixos que les escoles havien seleccionat, el jurat va guardonar-ne 65. Tots els dibuixos estaven inspirats en sis contes sobre el medi ambient creats per Júlia Prunés, escriptora especialitzada en educació emocional. És, de fet, la tercera edició en què els contes a il·lustrar se centren en el respecte al medi ambient.



Els nens guanyadors han obtingut un diploma, un pack de dibuix i pintura i el llibre il·lustrat del concurs, amb els dibuixos premiats. Val a dir que s’han concedit 36 premis a escoles de primària i 29 accèssits a centres d’educació especial, vetllant per la integració; en aquest segon cas, alguns dibuixos han estat fets col·lectivament. El jurat que els ha atorgat comptava amb representants de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat, de l’Escola d’Art d’Olot, de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa i de l’Editorial Mediterrània, a més d’un representant de BBVA i un il·lustrador professional.



En l’acte d’entrega de premis, nens, familiars i mestres van poder gaudir de l’espectacle de màgia Sr. Reciclatge, de la companyia Félix Brunet. Hi van assistir Jaume Ribera, president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes; Daniel Gómez, director de la Zona Vallès Occidental de BBVA Catalunya; i Teresa Ciurana, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. Ribera va considerar que “la cultura hauria de formar part de l’educació, ser el vehicle per aprendre continguts”, per tal que els nens es converteixin en “persones més obertes, més reflexives, més crítiques i amb valors.” Gómez, d’altra banda, es va mostrar satisfet perquè, amb el concurs, hagin contribuït a “la sensibilització en el respecte i la lluita urgent per la cura del medi ambient.”



Com dèiem, els dibuixos guanyadors i els contes treballats pels nens ara es concretaran en un llibre de la col·lecció “Concurs de dibuix escolar”. Du per títol A la pesca del microplàstic i altres contes per cuidar el planeta i s’adiu amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que l’Organització de les Nacions Unides vol assolir. És el final de trajecte d’un concurs amb el qual s’ha pretès desenvolupar les habilitats de dibuix i il·lustració dels alumnes de primària i educació especial, fomentar la lectura en català, treballar l’educació emocional i fomentar el respecte del medi ambient.