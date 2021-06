Carrer Rosselló, 515

Foto cedida per Estrella Damm



Som molts els que, ja sigui per un concert o per celebrar Sant Jordi, hem entrat a L’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Però, quina història hi ha entre aquestes parets? Ho podem descobrir a través de les visites guiades que ens ofereixen: per apuntar-vos-hi només cal que en reserveu l’entrada aquí.





Foto cedida per Estrella Damm

I és que en l’edifici monumental del número 515 del carrer Rosselló de Barcelona s’hi va elaborar cervesa durant més de 85 anys. La seva història comença al 1905 amb la inauguració de La Bohèmia, una fàbrica avançada al seu temps, que va ser tot un referent tecnològic a nivell europeu. Amb el pas dels anys, l’empresa va anar creixent i va traslladar la seva producció a Santa Coloma de Gramenet i a El Prat de Llobregat −on ara s’elaboren i es distribueixen els seus productes a tot el món− i l’Antiga Fàbrica va passar a acollir només les oficines centrals de la companyia.

El viatge per la història de l’Antiga Fàbrica s’inicia a l’esplanada de l’entrada principal, flanquejada per la impressionant reixa dissenyada per Javier Mariscal. La primera parada és l’Arxiu Històric de Damm, una de les col·leccions privades més importants de Catalunya, que compta amb més de 147.000 articles classificats i digitalitzats, entre objectes, fotografies i centenars de pel·lícules que sumen més de 6.100 hores de visionat en sessió contínua.



Foto cedida per Estrella Damm

La visita a l’antic recinte industrial continua pels diferents espais de l’edifici on abans s’elaborava la cervesa, avui reconvertits en sales on se celebren actes culturals, esportius i gastronòmics amb els quals l’empresa col·labora, i que han convertit l’Antiga Fàbrica Estrella Damm en un punt clau en la vida social i cultural de la ciutat de Barcelona. Si bé al segon pis hi havia els dipòsits en què es guardaven les matèries primeres, al primer pis hi havia les bàscules per pesar-les. A més, trobem les calderes originals en què es coïa la cervesa i la sala de màquines, des d’on es proporcionava energia a tota la fàbrica. El punt i final a la visita ve acompanyat d’un tast guiat de cerveses Damm, en què s’aprèn a degustar-les, a conèixer les principals diferències entre estils i a apreciar les característiques organolèptiques de cada una d’elles.