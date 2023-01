La intenció poètica de l’art contemporani

Vistes de l’exposició Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica. Foto: Miquel Coll

Catorze recomana l’exposició Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica, que es pot visitar al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) fins a mitjans de 2024.

Què passaria si desvinculéssim l’obra del seu context museogràfic? Seria possible desmuntar les normes preestablertes que ens diuen com ens hem de moure en uns espais determinats, com hem d’observar les experiències artístiques i com cal assimilar el coneixement que se’n desprèn? Amb quins nous significats podríem interpretar les obres, i també reinterpretar el museu com a institució? Podríem, des d’aquesta nova posició, respondre a la voluntat de l’obra, al seu desig, a la seva energia, a la seva intenció poètica?

El poeta i filòsof martiniquès Édouard Glissant afirmava que “el poema no ha de negar mai el camí del món” i el MACBA pren un títol d’un llibre de Glissant, Intenció poètica, per batejar una nova proposta. L’exposició Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica es planteja com una ruptura amb el marc institucional, oferint un espai de reflexió i de crítica on el concepte i l’experiència «art» es presenten com un principi generador i emancipador. Aquesta nova aproximació a la Col·lecció se serveix, en gran mesura, d’obres adquirides aquests últims anys que busquen nous escenaris de relació amb les obres ja existents, però també amb obres en préstec d’artistes que en formen part o no. D’aquesta manera es configura un nou relat d’històries que inclou absències i afavoreix uns altres discursos, espais comuns i escenaris de possibilitat, per qüestionar i actualitzar com es relacionen les pràctiques artístiques amb les persones.

Què: l’exposició Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica.

On: a l’Edifici Meier del MACBA (plaça dels Àngels, 1, Barcelona).

Quan: fins a mitjans de 2024.

