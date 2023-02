La Biennal que observa el planeta

De l’activitat: La biodiversitat com a indicadora de sostenibilitat a la ciutat



Catorze recomana la tercera edició de la Biennal Ciutat i Ciència. Del 21 al 26 de febrer aquestes jornades, comissariades per Helen Cole, Lluís Nacenta i Josep Perelló, ens faran reflexionar sobre com podem abordar les crisis d’avui. I és que la ciència genera relacions contradictòries amb la natura: impulsa les potencialitats de l’ésser humà, però també pot impactar negativament en els equilibris dels ecosistemes. Per això, es posarà el focus en aquella que ens ajuda a conviure no només entre els humans, sinó amb el món.



Les ciutats, on viu la major part de la població, apareixeran com l’escenari preferent, amb les tensions i contradiccions que això comporta, connectant àmbits de coneixement, com ara les ciències socials, les ambientals i les de la salut. El missatge vital d’aquesta Biennal també serà present en activitats on persones que treballen en universitats i centres de recerca compartiran què vol dir viure fent ciència. Partint que l’eix principal és la idea del viure, es prendrà aquest concepte com a base per treballar en quatre línies temàtiques: viure a la ciutat, viure en equitat, viure amb la ciència, i viure la creativitat. Pel que fa a la programació (la podeu consultar aquí), es faran 73 activitats amb la col·laboració internacional de 200 científics. Hi haurà debats, xerrades, taules rodones i altres formats de reflexió, participació i networking, amb expressions artístiques com ara la música, el cinema o les arts escèniques, sempre amb la intenció d’anar més enllà de les “ciències pures”. Les activitats tindran el seu epicentre al districte de Ciutat Vella i, més concretament, al barri del Raval: al CCCB, a l’IEC, a La Capella, al RACAB i al MACBA.