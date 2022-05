Contes per telèfon a l’EVA

Foto: Andy Art

Catorze recomana Els telèfons de l’EVA, una de les propostes del Festival En Veu Alta 2022, que se celebra del 3 al 26 de juny a l’Alt i Baix Penedès i de l’1 al 3 de juliol a Pradell de la Teixeta (Priorat) i hi portarà propostes de narració i tradició oral per a tots els públics.

La divuitena edició del Festival EVA, En Veu Alta, omplirà el territori de l’Alt i Baix Penedès i Priorat amb 77 espectacles de narració oral, concerts i xerrades i presentacions de llibres per a tots els públics. Seguint l’exemple dels mestres de la República, que es desplaçaven pel territori per garantir l’accés a l’educació a tota la canalla, l’EVA també viatjarà a més de 30 poblacions per dur espectacles de qualitat per a tots els públics, majoritàriament gratuïts o amb preus populars, perquè tothom en pugui gaudir.

Una de les novetats d’aquesta edició del festival és Els telèfons de l’EVA, una proposta entre la instal∙lació artística i l’espectacle de narració que s’inspira i vol fer tangible el mític llibre Contes per telèfon, de Gianni Rodari: 12 telèfons antics (cedits per particulars i arranjats per Fèlix Casanellas) que només caldrà despenjar per sentir per l’auricular, a títol personal i intransferible, una bona història o una bona cançó vinculats als espectacles del festival. Les instal∙lacions estaran fixes en una localitat de 10 a 15 dies i per ara es podran trobar a Cunit, Calafell, Segur de Calafell, Torrelavit, Mediona i a Santa Oliva. En podeu consultar les localitzacions i dates exactes aquí.

Què: Els telèfons de l’EVA.

On: a Cunit, Calafell, Segur de Calafell, Torrelavit, Mediona i a Santa Oliva.

Quan: durant els mesos de maig i juny de 2022.

