A l’Hospitalet, la primavera és una festa

Detall del cartell de les Festes de Primavera 2021 de l’Hospitalet / Àngels Ibars

Catorze recomana les Festes de Primavera que L’Hospitalet de Llobregat celebra del 22 al 25 d’abril de 2021 amb un programa d’activitats culturals de petit format adaptades als protocols sanitaris i que es desenvoluparan a diferents espais de la ciutat.

L’Hospitalet s’engalana per celebrar l’arribada de la primavera amb un programa d’activitats culturals que fuig de les aglomeracions, amb reserva prèvia d’entrades i aforament limitat. Aquesta és la desena edició de les Festes de Primavera, una celebració que enguany s’anuncia amb el pregó de la còmica Susi Caramelo i un cartell dissenyat per Àngels Ibars, estudiant de l’EASD Serra i Abella de L’Hospitalet.

A les Festes de Primavera de 2021 hi haurà lloc per la música de Miki Núñez, Miguel Poveda, Lu Rois o El Pol petit; contes, titelles i espectacles pensants per als més petits de la família; exposicions; teatre; i una tradició tan primaveral com la celebració de la diada de Sant Jordi. Podeu consultar la programació completa en aquest enllaç.

Què: les Festes de Primavera.

On: a diferents espais de l’Hospitalet de Llobregat.

Quan: del 22 al 25 d’abril de 2021.

Més infomació.