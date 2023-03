Mia, la mona per als petits científics

Foto: UB



Torna la Pasqua i la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastisseria de Barcelona donen una idea a tots els padrins: regalar la Mia, una nena científica que cada any es vestirà d’una disciplina diferent. Estrenada com a geòloga i envoltada de cristalls gegants de quars, enguany ve acompanyada d’un codi QR de xocolata perquè els infants, abans de menjar-se’l, puguin entrar a un web sobre geologia. Amb textos senzills, il·lustracions i altres recursos, els més petits descobriran per a què serveix, com s’aplica o què seria de nosaltres sense ella.



L’objectiu és clar: promoure i divulgar la ciència, i despertar les vocacions científiques entre els infants. La delegada del rector per a la divulgació científica, Gemma Marfany, diu que és tracta de regalar «plaer físic i plaer intel·lectual». La professora de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB i impulsora del projecte, Meritxell Aulinas, explica que: «Aquesta ciència fonamental, que s’ocupa de l’estudi de la Terra, és probablement una de les més desconegudes. Aquest projecte tan llaminer va néixer amb l’objectiu de fomentar-ne l’interès». El president del Gremi, Antoni Bellart, ha assegurat que quan la UB els va fer la proposta s’hi van sumar ràpidament: «Fa molts anys que els pastissers repetim personatges de superherois i princeses a les mones artesanals, i considerem un encert introduir un personatge que pot inspirar nenes i nens per ser científiques i científics. Aquesta és només una primera edició, però confiem que la Mia es guanyarà un lloc a les pastisseries i en l’imaginari infantil». Aquí podeu consultar totes les pastisseries de Catalunya on es ven.